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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

小小孩健康過年 兒科醫授5大建議

2025/01/20 11:21

小孩若為了玩耍不睡覺而打亂作息，將會影響情緒和飲食。（台北慈濟醫院提供）

小孩若為了玩耍不睡覺而打亂作息，將會影響情緒和飲食。（台北慈濟醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕農曆春節即將來臨，熬夜守歲是大人們習以為常的年節活動，然而家中有嬰幼兒或國小學童，可能導致孩子作息大亂，進而影響生活。台北慈濟醫院兒科部醫師陳慧文提供家長過年5大建議，讓有小小孩的家庭也能健康過好年。

陳慧文表示，生長荷爾蒙的分泌高峰在晚上10時到半夜2時，臨床醫師建議孩子這時間進入深層睡眠，但一到過年也可能大亂，常見情況是大人守歲時，小朋友看電視不睡覺，第二天又被叫醒走春，作息因此調不回來。

她指出，若1到3歲的幼兒作息被打亂，會有起床氣、易哭鬧、胃口差等症狀，1歲以內的嬰幼兒作息被打亂，可能會作惡夢，換了陌生的環境也不好入睡；放假外食常見因腸胃炎拉肚子，年菜多是大魚大肉，纖維質和水分攝取不夠會導致便秘。長途旅行可能因為憋尿、沒時間換尿布而發生尿道感染、膀胱炎或尿布疹。

對此，陳慧文給予家長5大過年建議：

1.維持規律作息：建議小小孩9時到10時準備上床培養睡意，發育期間的中小學生也建議最慢12時前上床睡覺。

2.避免過度聲光刺激：3C手遊、電視電腦等高強度聲光會刺激幼童腦部，家長須控制使用的時間，以免長時間使用影響睡眠。

3.營養均衡攝取：必須足量攝取青菜、蔬果等富含纖維的食物，即便一餐吃不夠，也要在下一餐補足，也必須控制孩子的零食量，以免年後變成小胖子。

4.長途旅行定時休息：長途旅行時，水分仍要喝足夠並每兩個小時休息、正常如廁大小便、換尿布，以免泌尿道感染或尿布疹。

5.戴口罩勤洗手：出遊務必戴好口罩、勤洗手，如帶未滿1歲的孩子去拜年，也建議放在嬰兒車內，親戚互動前均要洗手，保護嬰幼兒。

陳慧文提醒，年紀越小就要越謹慎，家長可以事先準備孩子的常備藥品，若在年前已有不適症狀可先就醫，以免影響過節心情。

陳慧文提醒，年紀越小就要越謹慎，家長可以事先準備孩子的常備藥品，若在年前已有不適症狀可先就醫，以免影響過節心情。（台北慈濟醫院提供）

陳慧文提醒，年紀越小就要越謹慎，家長可以事先準備孩子的常備藥品，若在年前已有不適症狀可先就醫，以免影響過節心情。（台北慈濟醫院提供）

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