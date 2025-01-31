健康網》春節飲酒這些「藥」注意 食藥署：長者風險高

食藥署表示，根據美國國立衛生研究院（NIH）的研究，常用的1300多種藥物裡，有高達45%藥物可能和酒精有交互作用；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕親友相聚，把酒言歡之前，不僅要量力而為，服用藥物者也需多注意。食藥署指出，65歲以上長者要特別小心酒精有抑制呼吸的副作用，還有可能導致昏睡、眩暈、運動協調性受損等較危險的狀況，若又服用安眠類藥物，要小心跌倒與昏倒的意外；此外，非類固醇消炎止痛類藥物、抗生素類藥物也是喝酒後需要格外注意的藥物。

食藥署於臉書粉專「藥博士 正藥說」發文說明，其實酒精與藥物的交互作用（alcohol-drug interaction）主要分為3大類，分別為：酒精改變藥物本身的藥理作用、酒精影響到藥物的吸收與代謝，以及藥物影響酒精的吸收與代謝。

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食藥署表示，根據美國國立衛生研究院（NIH）的研究，常用的1300多種藥物裡，有高達45%藥物可能和酒精有交互作用。根據研究，有約80%的65歲及以上老年人在過去一年曾服用可能與酒精相互作用的藥物，提醒65歲以上的長者在喝酒時需要格外謹慎。

3類藥物恐與酒精交互作用

●安眠類藥物：不但可能會因為酒精放大呼吸抑制的副作用，還有可能導致昏睡、眩暈、運動協調性受損等較危險的狀況，尤其是高齡者服用此類藥的比例很高，有跌倒與昏倒等意外的風險，開車或從事需要專注行為也有可能受到影響。

●非類固醇消炎止痛類藥物：如含有布洛芬（ibuprofen）、甲芬那酸（mefenamic acid）等成分，可能會加重此類藥物的胃部副作用，例如胃痛、胃出血等情況；如果是服用乙醯胺酚（acetaminophen）藥物如普拿疼，可能會增加此藥的肝毒性，過量會有肝臟受傷之風險需要注意。

●抗生素類藥物：抗生素會因為種類不同而和酒精會有不同的交互作用，有些會因此療效降低，有些會增加副作用的程度，例如面潮紅、噁心、嘔吐等，有些甚至可能因此產生「肝毒性」，因此建議服用期間不要飲酒。

食藥署提到，安眠類藥物不但可能會因為酒精放大呼吸抑制的副作用，還有可能導致昏睡、眩暈、運動協調性受損等，尤其高齡者服用此類藥的比例很高；情境照。（圖取自shutterstock）

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