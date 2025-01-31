自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》春節飲酒這些「藥」注意 食藥署：長者風險高

2025/01/31 20:15

食藥署表示，根據美國國立衛生研究院（NIH）的研究，常用的1300多種藥物裡，有高達45%藥物可能和酒精有交互作用；圖為情境照。（圖取自photoAC）

食藥署表示，根據美國國立衛生研究院（NIH）的研究，常用的1300多種藥物裡，有高達45%藥物可能和酒精有交互作用；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕親友相聚，把酒言歡之前，不僅要量力而為，服用藥物者也需多注意。食藥署指出，65歲以上長者要特別小心酒精有抑制呼吸的副作用，還有可能導致昏睡、眩暈、運動協調性受損等較危險的狀況，若又服用安眠類藥物，要小心跌倒與昏倒的意外；此外，非類固醇消炎止痛類藥物、抗生素類藥物也是喝酒後需要格外注意的藥物。

食藥署於臉書粉專「藥博士 正藥說」發文說明，其實酒精與藥物的交互作用（alcohol-drug interaction）主要分為3大類，分別為：酒精改變藥物本身的藥理作用、酒精影響到藥物的吸收與代謝，以及藥物影響酒精的吸收與代謝。

食藥署表示，根據美國國立衛生研究院（NIH）的研究，常用的1300多種藥物裡，有高達45%藥物可能和酒精有交互作用。根據研究，有約80%的65歲及以上老年人在過去一年曾服用可能與酒精相互作用的藥物，提醒65歲以上的長者在喝酒時需要格外謹慎。

3類藥物恐與酒精交互作用

●安眠類藥物：不但可能會因為酒精放大呼吸抑制的副作用，還有可能導致昏睡、眩暈、運動協調性受損等較危險的狀況，尤其是高齡者服用此類藥的比例很高，有跌倒與昏倒等意外的風險，開車或從事需要專注行為也有可能受到影響。

●非類固醇消炎止痛類藥物：如含有布洛芬（ibuprofen）、甲芬那酸（mefenamic acid）等成分，可能會加重此類藥物的胃部副作用，例如胃痛、胃出血等情況；如果是服用乙醯胺酚（acetaminophen）藥物如普拿疼，可能會增加此藥的肝毒性，過量會有肝臟受傷之風險需要注意。

●抗生素類藥物：抗生素會因為種類不同而和酒精會有不同的交互作用，有些會因此療效降低，有些會增加副作用的程度，例如面潮紅、噁心、嘔吐等，有些甚至可能因此產生「肝毒性」，因此建議服用期間不要飲酒。

食藥署提到，安眠類藥物不但可能會因為酒精放大呼吸抑制的副作用，還有可能導致昏睡、眩暈、運動協調性受損等，尤其高齡者服用此類藥的比例很高；情境照。（圖取自shutterstock）

食藥署提到，安眠類藥物不但可能會因為酒精放大呼吸抑制的副作用，還有可能導致昏睡、眩暈、運動協調性受損等，尤其高齡者服用此類藥的比例很高；情境照。（圖取自shutterstock）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中