健康網》大寒報到！ 中醫：怕冷喝這個 能量滿滿暖呼呼

大寒節氣，中醫師推薦喝薑汁黑木耳露，有助調理氣血運轉、保護血管，讓身體能量充沛；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（20）日是青龍年最後一個節氣「大寒」，代表離過年的時間近了，乍暖還寒的感受開始出現；信義馬光中醫診所醫師李宗明指出，此時肝經是我們按摩保養的重點，平日可多按摩太衝穴、行間穴、公孫穴有助氣血暢通，並推薦薑汁黑木耳露，能調理氣血運轉、保護血管，讓身體能量充沛。

按摩3穴位 氣血更暢通

李宗明表示，此時寒氣仍然是多於暖氣，但是代表來年生機的溫暖氣息已經展露部分面貌，所以這個時間對應身體生機的肝經是按摩保養的重點。平日可以多建議按摩下列幾個穴道，可以幫助身體適應目前的氣候變化，順暢身體能量的起落，讓身體保有好的緩衝能力，以待春天的綻放。

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太衝穴、行間穴：位在腳掌第一、二蹠骨，可以幫助我們體內的氣血循環更加通暢，也有幫助減輕壓力的效果。

公孫穴：與我們的奇經八脈中的衝脈相通，故按壓公孫穴可以調理衝脈中的氣血，更好地順應季節變化。

中醫師分享大寒養生穴位。（馬光中醫診所提供）

溫暖養生 薑汁黑木耳露

至於暖身茶飲，李宗明推薦薑汁黑木耳露，作法如下：

材料：黑木耳約10朵洗淨、薑絲、紅棗約15顆洗淨、水、黑糖。

料理步驟：

1.薑絲、紅棗放入1000cc水煮滾放涼。

2.撈起薑絲、紅棗。

3.黑木耳放入涼的薑絲紅棗水於果汁機攪碎。

4.攪碎後的黑木耳煮滾，加入適量黑糖，略攪拌讓黑糖溶解，即可熄火，放涼裝瓶，即可飲用或置入冷藏，隨時飲用。

中醫師指出，黑木耳能補氣耐飢、活血，具有保護血管的功效，而生薑與紅棗可以調理脾胃中氣血的運轉，讓身體能量更加充沛；示意圖。（資料照）

食材功效：

李宗明提到，明代李時珍《本草綱目》中記載：「黑木耳生於朽木之上，性甘，主治益氣不饑，輕身強志，並有治療痔瘡、血痢下血等作用」。《隨息居飲食譜》中說：「黑木耳補氣耐飢，活血，治跌打損傷，凡崩淋血痢，痔患腸風，常食可療。」現代而言則具有保護血管的功效。而生薑與紅棗可以調理脾胃中氣血的運轉，讓我們的身體能量更加充沛！

李宗明也提醒，大寒預兆來年已接近，這個時候的天氣變化幅度比較大，要注意保暖，可在太陽出來的時候到大自然中活動筋骨，提前讓身體適應即將來臨的春天。

信義馬光中醫診所醫師李宗明。（馬光中醫診所提供）

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