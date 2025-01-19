1/21、1/23嘉市東西區衛生所 加開夜診打疫苗送好禮

嘉義市西區、東區衛生所在農曆春節前加開夜間門診。（嘉義市衛生局提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕寒流來襲，農曆年節將至，民眾聚餐、出遊活動頻繁，衛生福利部疾病管制署預估，近一週雲林、嘉義、台南地區類流感就診人次，總計突破2萬人次。嘉義市衛生局1月21日下午5時到7時、1月23日下午5時半至8時，分別在西區與東區衛生所加開夜間門診，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌、幼兒常規疫苗接種服務。

市衛生局表示，公費疫苗接種對象，流感疫苗6個月以上民眾；新冠肺炎疫苗12歲以上民眾；肺炎鏈球菌65歲以上民眾。嘉義市民接種任一疫苗，可獲精美好禮。

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市衛生局長廖育瑋說明，病毒容易發生變異，過去曾感染過新冠肺炎、曾接種原始株或雙價疫苗者，免疫保護力已嚴重不足，目前國內提供新冠JN.1疫苗有莫德納及諾瓦瓦克斯（Novavax）2種不同製程疫苗，均安全有效，建議民眾接種新病毒株新冠JN.1疫苗，增強保護力。另外，曾經確診者須間隔3個月後才能接種新冠疫苗，已接種過莫德納JN.1疫苗者，不用再接種諾瓦瓦克斯JN.1疫苗。

廖育瑋提醒，新冠JN.1疫苗、流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗可同時接種，或間隔任何時間接種，接種疫苗後約需2週後才產生保護力，請民眾儘早接種；平時落實正確勤洗手，養成良好個人衛生習慣，防範病毒威脅。

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