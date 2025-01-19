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健康網》深焙咖啡較苦易失眠？ 醫：咖啡因含量與苦無關

2025/01/19 19:16

醫師表示，深焙咖啡味道更濃烈，苦味更重，這讓人主觀感覺「它更有力」，但這其實與咖啡因含量無關，而是由深焙過程中產生的風味化合物所致；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師表示，深焙咖啡味道更濃烈，苦味更重，這讓人主觀感覺「它更有力」，但這其實與咖啡因含量無關，而是由深焙過程中產生的風味化合物所致；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕深焙咖啡口感濃郁、味道重，所以咖啡因含量一定更高，更容易導致失眠？醫師陳潔雯澄清，無論咖啡烘焙程度高低，咖啡因含量並不會顯著減少或增加，對於有睡眠障礙者而言，重點並非選擇哪種烘焙的咖啡，而是控制攝取量與時間，如避免睡前6小時飲用、或嘗試脫咖啡因咖啡都是不錯的方式。

內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯在臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文指出，科學研究表明，咖啡因是一種非常穩定的化學物質，即使經過高溫烘焙，其含量也不會明顯減少或增加。因此，無論是淺焙、中焙還是深焙咖啡，每克咖啡豆的咖啡因含量幾乎是相同的。

但這裡有個關鍵——深焙咖啡在烘焙過程中因水分流失而變輕，所以如果以重量計算，咖啡因濃度不會變；但如果以體積計算（比如用一勺咖啡粉），淺焙咖啡的咖啡因可能還稍高於深焙。

醫師說明，深焙咖啡在烘焙過程中因水分流失而變輕，如果以體積計算（比如用一勺咖啡粉），淺焙咖啡的咖啡因可能還稍高於深焙；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師說明，深焙咖啡在烘焙過程中因水分流失而變輕，如果以體積計算（比如用一勺咖啡粉），淺焙咖啡的咖啡因可能還稍高於深焙；示意圖。（圖取自photoAC）

風味錯覺+市場營銷讓人誤解

那麼，為什麼深焙咖啡會被誤認為咖啡因含量更高呢？她解釋：

1.風味的錯覺：深焙咖啡味道更濃烈，苦味更重，這讓人主觀感覺「它更有力」，但這其實與咖啡因含量無關，而是由深焙過程中產生的風味化合物所致。

2.市場營銷：一些商業品牌會將深焙咖啡與「提神醒腦」聯繫在一起，強調它濃厚的特性，進一步加深了這個誤解。

3招喝咖啡不失眠

陳潔雯說明，對於有睡眠障礙的人來說，重點其實不是選擇哪種烘焙的咖啡，而是控制攝取量與時間。建議：

●避免睡前6小時飲用咖啡，以免影響睡眠。

●如果對咖啡因特別敏感，試試脫咖啡因咖啡，它保留了咖啡的風味是卻不含咖啡因，對於想喝咖啡但怕睡不著的人是很好的選擇。

●不論哪種咖啡，都應適量飲用，避免過量影響健康。

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