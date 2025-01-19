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健康網》小朋友鼻水流不停 藥師教4招不再「包水餃」

2025/01/19 17:10

花逸修指出，感冒可以吃止鼻水跟緩解鼻塞的鼻炎藥，醫師如果有開抗生素要記得把療程吃完；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

花逸修指出，感冒可以吃止鼻水跟緩解鼻塞的鼻炎藥，醫師如果有開抗生素要記得把療程吃完；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國內春節前後將迎來流感疫情高峰，類流感單週就診上看15萬人次，面對家裡小朋友鼻水流不停或是鼻涕倒流怎麼辦？小花藥師花逸修提醒，感冒要記得多休息睡覺以增加免疫力，戴口罩、洗鼻子可以改善、舒緩症狀，如果醫師有開抗生素，一定要把療程吃完。

吃藥

花逸修在臉書粉專「小花藥師｜社區藥局筆記」發文指出，感冒可以吃止鼻水跟緩解鼻塞的鼻炎藥，持續太久或太嚴重要記得看醫生，評估是不是細菌感染造成鼻竇炎，如果有開抗生素要記得把療程吃完。

戴口罩

花逸修表示，太冷的空氣會造成鼻子跟氣管敏感，很容易流鼻水、鼻塞跟咳嗽。戴口罩可以減少溫差造成的刺激。

花逸修表示，戴口罩可以減少溫差造成的刺激，改善鼻塞、流鼻水、咳嗽等症狀；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

花逸修表示，戴口罩可以減少溫差造成的刺激，改善鼻塞、流鼻水、咳嗽等症狀；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

洗鼻子

花逸修提到，洗鼻子可以把鼻腔的黏液沖掉，鼻子會舒服很多，藥局都有賣洗鼻鹽+洗鼻器，可以直接去藥局詢問。

增加免疫力

花逸修也提醒，感冒要記得多休息睡覺增加免疫力，可考慮增加免疫力的保健品，例如葡聚多醣。

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