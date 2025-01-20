健康網》年紀輕輕就胰島素阻抗！ 醫曝這原因害胰島快速衰竭

醫師洪建德指出，一天到晚都在吃喝，不僅會胰島素阻抗，胰島也會快速衰竭

；圖為情境照。（圖取自shutterstock）



沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人為何年紀輕輕就胰島素阻抗，甚至是糖尿病前期？內分泌暨新陳代謝科醫師洪建德指出，在農業發展之前，人類靠採集與狩獵，挨餓與進食交替；但在工業深化過程當中，食物供給變得隨時隨處可得，人們常吃進大量油糖粉的食品，加上點心零食不斷，一天到晚都在吃喝，不僅會胰島素阻抗，胰島也會快速衰竭。

不停吃喝導致胰島阻抗大

洪建德解釋，當你多吃點心時，就要多分泌10倍速正餐的胰島素，胰島素分泌越多，一方面造成血中胰島素升高，數分鐘後，細胞膜上胰島素受器就會下調，身體系統也會提升抗胰島素激素，以減少低血糖風險，都是避免血糖過低的自衛機轉；另一方面胰島日夜工作，因應您不時嘴饞之需，胰島細胞精疲力竭而陸續凋亡，分泌力越來衰弱，所以一天到晚都在吃喝的人，除了胰島阻抗大，胰島也快速衰竭。

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洪建德提到，他30幾年前主持台北病理中心時，當時台灣年輕上班族婦女血清胰島素許多人小於2 mIU以下。但是現在台灣許多民眾，日日夜夜吃甜食、勾芡食物、麵包、饅頭等高升糖食品，或牛飲含高糖飲料，現在看他門診的很多年輕人，血清胰島素都逾30 mIU，顯示年輕人生活改變後，胰島素阻抗的現象變得非常明顯。胰島素阻抗和胰島素衰竭兩者加乘起來，那麼面臨糖尿病前期就是預期中的事了。

洪建德提醒，日日夜夜吃甜食、勾芡食物、麵包、饅頭等高升糖食品，或牛飲含高糖飲料，將導致胰島素阻抗；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

3招緩解胰島素阻抗

如果出現胰島素阻抗可以逆轉嗎？洪建德在新書《糖尿病緩解心法》分享3招，從飲食、運動、藥物三管齊下。

1.飲食：減少「油糖粉」，這對外食者而言相當不容易，但卻是要盡全力做到的事。

2.運動：現在有許多人進入健身房，可以得到一部分的好結果，但是最有效率、最方便、最便宜的方法，就是吃完飯之後，馬上爬一下樓梯或走路，或抬啞鈴訓練，血糖馬上就會降下來。

3.藥物：對飲食控制不好或外食的人，就得加上新藥物，現在藥物安全性高，選擇項目越來越多，可以縮短痛苦期至極短，加上連續血糖監測（CGM），比起以前可說百倍容易邁向成功緩解之路。

洪建德強調，一天吃兩餐或三餐，不吃點心，恢復哺乳動物的進食與挨餓韻律，加上運動，就可避免糖尿病前期，與緩解胰島素阻抗了。

洪建德醫師新書《糖尿病緩解心法》。（洪建德醫師提供）

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