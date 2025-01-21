健康網》「棗」到健康！ 營養師曝5好處：防高血壓、消水腫

營養師表示，棗子富營養，但甜度偏高，建議適量食用即可。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬季是棗子盛產季節，且正逢春節，吃棗又有「年年好」象徵，寓意好又美味，是大家喜愛的水果之一！營養師高敏敏在臉書專頁表示，棗子營養豐富，能促進傷口癒合、預防高血壓、增強免疫力、改善疲勞，更是大餐後「消水腫」神器，適量吃好處多多。

●促進傷口癒合：棗子富含維生素C和抗氧化劑，能幫助膠原蛋白的生成，讓傷口修復得更快；另，棗子中的多酚和黃酮類化合物還可以減少發炎，也有助於傷口癒合。

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●預防高血壓：棗子含有鉀，能幫助調節血壓，減少高鈉飲食帶來的負面影響。不只如此，鉀還可以舒張血管，改善血液循環，有益於心血管健康，算是天然的護心果。

●增強免疫力：棗子富含維生素C、維生素A和多種抗氧化物質，能強化身體防禦機制，維持免疫系統健康。

●改善疲勞：含有豐富的葉酸，可以幫助改善疲勞，也是孕期媽媽絕佳的補充品。

●大餐後消水腫：棗子含有豐富的鉀，能調節體內鈉的平衡，幫助排出多餘的水分，減輕水腫問題，尤其是大餐後鹽分攝取多時更有效。

營養師比較4種棗子常見品種營養價值。（圖取自高敏敏臉書專頁）

4種棗子營養價值比一比

從上圖可知，台灣土棗、蜜棗、珍珠蜜棗、印度棗之營養含量差異。熱量上，台灣土棗熱量最高，每100公克含87大卡，印度棗則是4者中熱量最低，每100公克含43大卡；至於糖分來看，台灣土棗仍位居首位，光是100公克就含有16.1克，蜜棗及印度棗則是糖分含量最少者，100公克僅7.3克。

比較4種棗子水分，印度棗含水量最高每100公克高達87.7公克；若看膳食纖維含量，台灣土棗第1，每100公克含有3.9公克膳食纖維；增強免疫力不可少的維生素C，亦是台灣土棗含量最高，每100公克高達92.7毫克。

棗子富含鉀，但不同品種仍有些許差異。4種棗子中，以台灣土棗含量最高，每100公克含有324毫克，其次依序為珍珠蜜棗、印度棗及蜜棗。

高敏敏提醒，雖然說棗子是天然水果，好處很多，但其甜度偏高，建議適量食用即可，以免攝取過多糖分，不利健康。

該如何挑選棗子？高敏敏建議，可從熟度、外觀判斷。其中熟度來看，顏色為深綠色者表示尚未成熟、無光澤，不甜且帶有澀味；淡綠色則是有光澤，此時的蜜棗又香又甜，快把握黃金享用時機；待其變為乳黃色時，就表示過熟了，此時口感較為鬆軟。

高敏敏進一步提及，從外觀上來看，應挑選果柄凹處深、外型飽滿，無皺褶為佳。另，果尾也最好選擇沒有變褐色時較佳。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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