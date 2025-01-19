長庚接手大同醫院後首例心導管手術 患者年前康復出院

吳先生是在長庚接手大同醫院首日因心肌梗塞被送至急診，經緊急啟動緊急心導管治療，目前已康復出院。（大同醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕58歲吳先生元旦當天在診所洗腎時，覺得胸悶、端坐呼吸症狀加劇，合併有噁心嘔吐的狀況，於當日下午4時被送至大同醫院急診就醫，院方緊急啟動緊急心導管手術，這是長庚接手大同醫院首日即成功完成第1例緊急心導管治療，而吳先生也於昨（18）日康復出院。

大同醫院指出，吳先生患有糖尿病併視網膜病變，已造成失明及腎衰竭接受規則洗腎。幾個月前，曾發生過一次急性心肌梗塞並接受過心導管手術住院治療，近期又開始出現胸悶、端坐呼吸等症狀，元旦在診所洗腎時發作更加嚴重合併有噁心嘔吐的狀況，於當日下午4時被送至大同醫院急診就醫。

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急診醫師檢查發現吳先的心電圖ST段異常上升、肺部積水、血壓偏低以及心肌酵素飆高，顯示急性心肌梗塞再發，故緊急會診心臟內科並定啟動緊急心導管。經心臟內科團隊執行冠狀動脈攝影，發現吳先生的左主幹及左前降支冠狀動脈，發生嚴重的支架內再狹窄，值班執行心導管手術的醫師馮文翰隨即先幫吳先生裝置主動脈幫浦改善血壓，並使用塗藥氣球導管重新將血管打通，順利於新團隊成立首日即成功完成長庚大同第一例緊急心導管治療。

心臟內科主任劉文浩表示，糖尿病合併腎衰竭接受規則洗腎是發生心肌梗塞的高風險族群，這些病人發生心肌梗塞的表現可能是非典型的心絞痛症狀，不論是病人或是醫師都更需要提高警覺。冠狀動脈左主幹合併多條血管狹窄，接受冠狀動脈介入性治療是屬高風險醫療，需要有經驗的專業團隊密切合作，術後其危險因子包括三高的控制也是非常重要，甚至影響病人的預後。

心臟內科主任陳永隆補充，新大同心臟內科團隊是由原高醫大同部分留任的醫護人員再加入超過10名以上的高雄長庚資深醫師所組成，心臟內科團隊能夠在醫療服務合作計畫啟動首日即快速上手、無縫銜接高風險緊急心導管處置的關鍵因素。

院長林孟志表示，長庚元旦零時起就提供24小時心導管、24小時接生與24小時兒科急診服務。至目前為止，成功執行3例ST段上升心肌梗塞緊急冠狀動脈介入性治療、19例冠狀動脈介入性治療及13例洗腎病人動靜脈廔管血管成型術，1例下肢動脈血管阻塞血管疏通。

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