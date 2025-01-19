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健康 > 抗老養生 > 運動復健

運動勝過減重！最新研究：心肺功能才是長壽關鍵

2025/01/19 12:45

新研究顛覆傳統觀念：胖但有運動，比瘦但沒運動更長壽；情境照。（法新社）

新研究顛覆傳統觀念：胖但有運動，比瘦但沒運動更長壽；情境照。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項刊登於《英國運動醫學期刊》（British Journal of Sports Medicine）的最新研究顯示，良好的心肺功能比起體重控制，對延長壽命和促進健康的影響更為顯著。

科學新聞網站《Science Alert》報導，這項由美英研究團隊共同執行的大規模研究，分析了 1980年至2023年間發表的20篇相關文獻，涵蓋近40萬名研究對象，為迄今為止最大規模且最具全球代表性的研究，其發現可能徹底改變公共衛生政策的施行方向。

儘管肥胖與諸多健康問題息息相關，但研究指出，若要延年益壽，維持良好體能遠比追求「瘦」來得重要。維吉尼亞大學運動機能學家威爾德耶爾（Nathan Weeldryer）表示，社會普遍將體重或體脂視為健康的唯一指標，然而這項規模空前的研究，透過更嚴謹的統計分析，證實了體適能與體脂的關係需要重新定義。

研究團隊綜整分析的20項研究皆包含身體質量指數（BMI）、心肺功能及死亡風險等數據。結果發現，擁有良好心肺功能的肥胖者，其過早死亡風險與體能優良的正常體重者相當。

更值得注意的是，相較於體重正常但體能不佳者，肥胖但保持運動的人反而擁有較長壽命。維吉尼亞大學運動生理學家安加迪（Siddhartha Angadi）強調：「研究明確顯示，就死亡風險而言，體適能的影響遠大於體脂率。」

這項研究並非否定肥胖對健康的影響。目前全球約八分之一人口屬於肥胖（BMI≧30），且比例持續攀升。肥胖確實會增加罹患高血壓、第二型糖尿病、癌症、中風，以及心、肝、腎等疾病的風險。

不過，亞利桑那州立大學運動生理學家蓋瑟（Glenn Gaesser）指出：「反覆減重復胖的溜溜球效應，其健康風險不亞於肥胖本身。相反地，提升有氧運動能力可能有助於預防這些不良影響。」

研究團隊呼籲，未來的公共衛生政策應更重視運動習慣的養成，而非過度著重減重。安加迪補充：「運動不只是消耗熱量的工具，更是最佳的健康良方，能有效降低各種體型者罹患心血管疾病和提前死亡的風險。」

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