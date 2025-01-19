健康網》異常疲憊、腹痛要小心！ 醫示警8大「猝死」症狀

醫師表示，未劇烈運動，卻感到「異常疲憊」，甚至無法完成日常活動時，恐是心臟供血不足的猝死前兆之一；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕寒冬溫差大、氣溫低，恐「傷心」害猝死；對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒整理8大猝死前的徵兆，包括：胸悶、呼吸困難、極度疲勞、心悸、頭暈，甚至是有盜汗、腹痛、睡眠問題等症狀，應特別留意，這些可能是心臟供血不足的猝死前兆之一，尤其是在寒冬，切勿忽視，並立即尋求醫療幫助。

黃軒在粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，猝死（Sudden Death）是種突發性、不可預期的自然死亡，通常發生在症狀出現後的短時間內（如1小時內）。據國際科學期刊《PubMed》的研究指出，猝死主因多與心血管疾病相關，尤其是心因性猝死（Sudden Cardiac Death, SCD），心肌梗塞便佔了猝死案例的75%-80%。

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黃軒進一步表示，儘管猝死看似毫無預兆，但實際上，許多患者在事發前數天甚至數週內，身體可能已經發出警訊，因此整理8種常見猝死前症狀，以便及早察覺並採取行動。

胸痛或胸悶：胸痛是猝死前最常見症狀之一，尤其是急性心肌梗塞的典型表現。患者可能感到胸部有壓迫感、緊縮感，甚至疼痛會延伸至肩膀、手臂或下巴。數據顯示，約有50%的猝死患者在事發前曾經歷胸痛，且93%患者在猝死前24小時內反覆發作。

呼吸困難或氣短：感到呼吸急促、喘不過氣，可能是心臟無法有效供血的警訊，且該症狀常「伴隨胸悶或疲勞」，尤其在活動後更為明顯。

極度疲勞或無力：即使沒有進行劇烈運動，患者可能感到「異常疲憊」，甚至無法完成日常活動，這可能是心臟供血不足的猝死前兆之一。典型例子：「就是感覺體力不好、有點累。」

心悸或心律不整：心跳過快、過慢或不規律，可能是心律失常的表現，若未及時處理，可能易導致心臟驟停。

頭暈、眼前發黑或暈厥：可能是腦部供血不足的結果，尤其是高血壓或冠心病患者更需警惕。

盜汗或冷汗：無明顯原因的大量出汗，尤其是伴隨胸痛或胸悶，可能是心臟病發作警訊。

醫師提醒，腹痛、噁心或嘔吐等症狀容易被誤認為腸胃問題，但實際上也可能與心肌梗塞的心臟缺血有關；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

消化不適或腹痛：有些患者可能出現類似胃部不適的症狀，如腹痛、噁心或嘔吐。這些症狀容易被誤認為腸胃問題，但實際上可能與心肌梗塞的心臟缺血有關。

睡眠問題：長期失眠、睡眠中被憋醒，或患有阻塞性睡眠呼吸中止症等，可能增加夜間猝死的風險。

8招預防猝死 健康飲食、睡眠不可少

哪些人為高危險族群？黃軒提醒，患有心血管疾病病史、猝死家族史、菸酒不拒、肥胖，亦或是壓力過大、經常熬夜或容易過度疲勞者，要小心猝死風險較高，提醒要特別留意上述症狀，並提供8招預防：

維持規律作息與充足睡眠：長期熬夜或睡眠不足會增加心血管疾病的風險。研究顯示，每晚睡眠少於5小時的人，心臟病風險增加40%。建議每天保持7-8小時的高品質睡眠，並養成固定的作息時間，避免過度疲勞。

健康飲食：首先應「均衡飲食」，多攝取蔬菜、水果、全穀類、堅果、橄欖油和魚類，減少紅肉和加工食品的攝入，以降低40%心源性猝死風險；同時也應「避免高鹽、高脂肪和高糖飲食」，這些飲食習慣會增加高血壓、動脈硬化和心臟病的風險；最後，「多喝水」保持身體水分充足，有助於穩定血液循環。

適量運動：每週至少進行150分鐘的中等強度運動（如快走、游泳、騎自行車），能有效改善心肺功能，降低心血管疾病風險。不過，也特別提醒，運動時量力而為，避免過度劇烈的活動，特別是有心血管疾病風險的人群。

醫師表示，每週至少進行150分鐘的中等強度運動，能有效改善心肺功能，降低心血管疾病風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

戒菸限酒：尼古丁會導致血管收縮，增加血壓，酒精則會加速心跳並損害心臟功能，因此戒煙酒後，心血管健康會逐漸改善，並顯著降低猝死風險。

定期健康檢查：定期進行心血管檢查（心電圖、心臟超音波、血壓和膽固醇檢測）有助於早期發現潛在問題。尤其有家族病史、肥胖、高血壓、糖尿病患者等屬高危人群應特別重視檢查，並及早採取干預措施。

管理壓力與情緒：長期處於高壓或情緒波動劇烈的狀態，會增加心臟負擔，導致心律失常或血壓升高，建議透過冥想、瑜伽、散步或與親友交流來緩解壓力，保持心理健康。

避免過度勞累與極端環境：過度勞累或長時間暴露於極端環境（寒冷或高溫）會增加心血管負擔，特別是在寒冷季節，血管收縮可能導致血壓急劇升高，容易猝死，建議在寒冷天氣中注意保暖，避免突然的溫差變化。

遠離不良習慣與危險行為：避免暴飲暴食、久坐不動、飯後立即運動或洗澡等行為，這些都可能增加心血管負擔。同時，應養成規律的生活習慣，避免過度依賴電子設備（如睡前滑手機），以減少對神經系統的刺激。

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