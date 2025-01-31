健康網》每逢佳節總格格不入？ 研究：6成人節慶更焦慮

十年前就有研究顯示，61%的美國人表示會在耶誕假期中感到孤獨或悲傷，因此在歡樂氣氛中覺得莫名悲傷「很正常」；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著社會從農業進展到工商業社會、三代同堂的大庭到核心家庭，過年過節社群網站到路邊商店，覺得自己融不進這片歡樂氣氛，甚至會感到焦慮或悲傷嗎？其實你不孤單，諮商心理師朴世光分享，早在十年前就有研究顯示，61%的美國人表示會在耶誕假期中感到孤獨或悲傷，因此在歡樂氣氛中覺得莫名悲傷「很正常」。

朴世光在臉書專頁「朴世光心理師」發文表示，節日象徵著團聚和歡樂慶祝，這些文化和社會的集體期望可能讓人覺得自己必須「很快樂」，進而產生從眾效應，因為害怕自己和大家不一樣，而去做違背自己本意的事並「假裝快樂」，但其實在壓抑真實的情緒，這種壓力往往適得其反。

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朴世光提到，尤其在年輕世代中，這些情緒顯得尤為普遍。調查發現，近70%的Z世代回報在節日期間感到孤獨或悲傷。這不僅是因為年輕人更依賴社群媒體，也因為他們更容易受到外界對「幸福」的標準影響。

節慶憂鬱怎麼辦

朴世光說，悲傷和孤獨的感受並不意味著你有問題，而是對於某些關係、期待的自然反應。接納自己的情緒，而不是壓抑，反而能幫助你更快地調適。

●沒有邀約就自己創造自己的聚會。

●用喜歡的方式過節，如挑部好電影、買份小禮物。

●適時暫時靜音某些帳號，將注意力轉回自身，因為社群轉體上的快樂大多是精挑細選過的，並非生活的全貌。

●如果感到孤單，不妨嘗試去幫助別人，例如參與志工活動，或為需要的人送上一份溫暖。

●問問自己「在節日一定要做些什麼嗎？」如果能夠放下「應該怎麼樣」的執念，試著找到屬於自己的步調，或許就能感受到更多的輕鬆和自在。

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