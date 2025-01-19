自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》試管療程能喝滴雞精？ 醫：OK！但補這營養更重要

2025/01/19 17:31

醫師表示，目前並沒有研究顯示進行試管療程時不能喝滴雞精。因此想要嘗試的婦女朋友不用過度擔心，只要挑選無添加、品質值得信賴的品牌就好；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師表示，目前並沒有研究顯示進行試管療程時不能喝滴雞精。因此想要嘗試的婦女朋友不用過度擔心，只要挑選無添加、品質值得信賴的品牌就好；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多準媽媽在進入人工生殖試管療程後，都會想要食補讓療程更順利，滴雞精也是許多人的選項；對此，婦產科醫師仇思源表示，目前並沒有任何研究顯示，進行試管療程不能喝滴雞精，只要挑選品質可靠、無添加品牌就沒問題。另，建議備孕婦女，懷孕前3個月可以補充足夠葉酸，研究證實能有效預防胎兒神經缺損，是不可或缺的保護。

仇思源在臉書粉專「婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站」發文指出，滴雞精作為滋補食品，近年來成為一大熱門選擇。不過，由於它屬於補品，究竟是否適合在試管療程期間補充，大家看法分歧，許多人心中仍然有疑問。

他表示，事實上，目前並沒有任何研究顯示，進行試管療程時不能喝滴雞精。因此想要嘗試的婦女朋友不用過度擔心，只要挑選無添加、品質值得信賴的品牌就好。

仇思源提到，當然，除了滴雞精，備孕的婦女朋友也應該特別注意日常營養的均衡，尤其是在懷孕前3個月補充足夠的葉酸。研究證實能有效預防胎兒神經管缺損的風險，對寶寶來說是不可或缺的保護屏障。最後建議進入試管療程的大家，就別焦慮該不該喝滴雞精，專注於整體健康，才是最能保障寶寶健康的關鍵。

醫師表示，備孕婦女，懷孕前3個月可以補充足夠葉酸，研究證實能有效預防胎兒神經缺損，是不可或缺的保護；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師表示，備孕婦女，懷孕前3個月可以補充足夠葉酸，研究證實能有效預防胎兒神經缺損，是不可或缺的保護；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

4族群不宜用滴雞精

雖然滴雞精有助補充營養，不過營養師張珮蓁在臉書專頁「Patty營養師 陪你一起吃」發文提醒，不建議以下4族群飲用，避免對身體產生危害：

●慢性腎臟病患者：雞精是濃縮過的雞湯，內含的鈉、鉀、普林都偏高，會加重腎臟的負擔。

●高血壓患者：雞精含鈉量偏高，可能會造成血壓升高，因此不建議高血壓患者飲用。

●痛風急性期患者：滴雞精或雞精屬高普林食品，可能會導致尿酸升高，使痛風惡化。

●楓糖尿症患者：楓糖尿症患者無法代謝支鏈胺基酸，因此雞精裡所含的胺基酸，可能會讓疾病惡化。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中