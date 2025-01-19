健康網》試管療程能喝滴雞精？ 醫：OK！但補這營養更重要

醫師表示，目前並沒有研究顯示進行試管療程時不能喝滴雞精。因此想要嘗試的婦女朋友不用過度擔心，只要挑選無添加、品質值得信賴的品牌就好；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多準媽媽在進入人工生殖試管療程後，都會想要食補讓療程更順利，滴雞精也是許多人的選項；對此，婦產科醫師仇思源表示，目前並沒有任何研究顯示，進行試管療程不能喝滴雞精，只要挑選品質可靠、無添加品牌就沒問題。另，建議備孕婦女，懷孕前3個月可以補充足夠葉酸，研究證實能有效預防胎兒神經缺損，是不可或缺的保護。

仇思源在臉書粉專「婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站」發文指出，滴雞精作為滋補食品，近年來成為一大熱門選擇。不過，由於它屬於補品，究竟是否適合在試管療程期間補充，大家看法分歧，許多人心中仍然有疑問。

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他表示，事實上，目前並沒有任何研究顯示，進行試管療程時不能喝滴雞精。因此想要嘗試的婦女朋友不用過度擔心，只要挑選無添加、品質值得信賴的品牌就好。

仇思源提到，當然，除了滴雞精，備孕的婦女朋友也應該特別注意日常營養的均衡，尤其是在懷孕前3個月補充足夠的葉酸。研究證實能有效預防胎兒神經管缺損的風險，對寶寶來說是不可或缺的保護屏障。最後建議進入試管療程的大家，就別焦慮該不該喝滴雞精，專注於整體健康，才是最能保障寶寶健康的關鍵。

醫師表示，備孕婦女，懷孕前3個月可以補充足夠葉酸，研究證實能有效預防胎兒神經缺損，是不可或缺的保護；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

4族群不宜用滴雞精

雖然滴雞精有助補充營養，不過營養師張珮蓁在臉書專頁「Patty營養師 陪你一起吃」發文提醒，不建議以下4族群飲用，避免對身體產生危害：

●慢性腎臟病患者：雞精是濃縮過的雞湯，內含的鈉、鉀、普林都偏高，會加重腎臟的負擔。

●高血壓患者：雞精含鈉量偏高，可能會造成血壓升高，因此不建議高血壓患者飲用。

●痛風急性期患者：滴雞精或雞精屬高普林食品，可能會導致尿酸升高，使痛風惡化。

●楓糖尿症患者：楓糖尿症患者無法代謝支鏈胺基酸，因此雞精裡所含的胺基酸，可能會讓疾病惡化。

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