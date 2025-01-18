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健康網》饗饗驗出仙人掌桿菌 醫：無色無味特愛「1類食物」

2025/01/18 21:49

知名吃到飽餐廳「饗饗」爆出集體食物中毒案，最新環境檢驗結果驗出員工手部有仙人掌桿菌；情境照。（資料照）

知名吃到飽餐廳「饗饗」爆出集體食物中毒案，最新環境檢驗結果驗出員工手部有仙人掌桿菌；情境照。（資料照）

劉力仁／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕知名吃到飽餐廳「饗饗」爆出集體食物中毒案，環境檢驗結果驗出員工手部有仙人掌桿菌（Bacillus cereus）。醫師張家銘指出，仙人掌桿菌偏愛高澱粉質食品，像是米飯、炒麵或馬鈴薯。如果煮好的飯菜在室溫放置超過2小時，細菌便可能大量繁殖，甚至產生毒素，而且被污染的食物從外觀到未到都與正常食物無異，難以察覺。

台灣人愛吃隔夜菜要小心

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文表示，在台灣，吃隔夜菜是一種普遍的生活習慣。不管是媽媽準備的年菜、宴會後的剩菜，還是每天吃不完的白飯，大家都習慣把這些食物放進冰箱，隔天再加熱來吃。然而，這樣的習慣看似節約，但其實隱藏著不小的健康風險，特別是來自「仙人掌桿菌」的威脅。

醫師表示，仙人掌桿菌偏愛高澱粉質食品，像是炒飯、炒麵或馬鈴薯等；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

醫師表示，仙人掌桿菌偏愛高澱粉質食品，像是炒飯、炒麵或馬鈴薯等；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

仙人掌桿菌中毒分嘔吐、腹瀉2類型

張家銘表示，仙人掌桿菌廣泛存在於土壤和灰塵中，它的名字貌似可愛，但實際上是造成食物中毒的重要元凶之一。而隔夜菜引起的仙人掌桿菌中毒，主要分為嘔吐型和腹瀉型：

嘔吐型：潛伏期很短，可能吃完不到6小時就出現噁心、嘔吐等症狀，甚至伴隨頭暈或發燒。這通常和隔夜的米飯或其他澱粉類食物有關。

腹瀉型：潛伏期稍長，大約6到15小時，會引起腹瀉、腹痛甚至腸胃痙攣，這類型常見於存放不當的肉類、乳製品或濃湯。雖然大多數中毒症狀會在一到兩天內自行緩解，但嚴重情況下可能需要就醫，特別是出現脫水或電解質不平衡的情況時。

醫師提到，仙人掌桿菌中毒，若屬於「腹瀉型」會引起腹瀉、腹痛甚至腸胃痙攣，這類型常見於存放不當的肉類、乳製品或濃湯；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師提到，仙人掌桿菌中毒，若屬於「腹瀉型」會引起腹瀉、腹痛甚至腸胃痙攣，這類型常見於存放不當的肉類、乳製品或濃湯；情境照。（圖取自shutterstock）

4招安心吃隔夜菜 充分加熱是基本

張家銘表示，想要避免隔夜菜成為健康隱患，可以依照下列原則：

●飯菜煮好後應盡快吃掉，如果無法一次吃完，務必在1小時內將食物存入冰箱，並確保冷藏溫度在5℃以下。

●隔夜再吃時，應充分加熱，溫度保持在100℃以上，持續加熱至少5到10分鐘。

●對於超過2天的飯菜，建議直接冷凍保存，減少細菌繁殖的機會。

●同時，食物存放時要避免交叉污染，生熟食分開放置，確保容器和用具的乾淨。

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