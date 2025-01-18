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健康網》透抽蛋白質含量最高！ 營養師1圖教你分辨各種魷魚

2025/01/18 18:20

營養師表示，透抽的頭頂是菱形的且富含蛋白質。（資料照）

營養師表示，透抽的頭頂是菱形的且富含蛋白質。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕魷魚屬於軟體動物門的頭足綱，牠們都有十隻腳，那到底要如何快速區分呢？營養師高敏敏於臉書發文分享，魷魚體型略大且頭上有三角鰭最好分辨；透抽的頭頂是菱形的且富含蛋白質；花枝身形圓圓的且肉較厚；軟絲身體橢圓且沒有硬殼，也是良好的高蛋白來源。此外，應挑選外觀無破損、眼睛清澈且肉質富彈性的魷魚，才能吃得更安心。

高敏敏表示，魷魚最顯眼的標誌是頭頂的大三角鰭，還有略大的體型，讓人一看就能分辨出來，市面上最常見的就是「泡魷魚」，而乾魷魚經過泡發後，每隻大約有320公克，是低熱量、低脂肪的健康之選（以下為每100g營養數值）。

魷魚

熱量：50kcal

蛋白質：11.3g

脂肪：0.2g

膽固醇：270mg

鋅：0.9mg

透抽（中卷）

高敏敏指出，透抽的頭頂是尖尖的菱形，身體細長，充滿豐富的蛋白質和鋅，對增肌減脂和提升免疫力非常有幫助。

熱量：100kcal

蛋白質：20.2g

脂肪：1.5g

膽固醇：337mg

鋅：1.7mg

小管（小卷）

高敏敏說，小管是中卷的嬰兒版，小小的尺寸（<15cm） 小三角菱形頭，一樣富含鋅，記得吃之前清掉內臟，吃得更安心。

熱量：72kca

蛋白質：16g

脂肪：0.4g

膽固醇：316mg

鋅：1.7mg

花枝（烏賊、墨魚）

高敏敏說明，花枝看起來圓滾滾，身體更厚實，體內有硬殼，去除內臟後 它的膽固醇含量在家族中是最低的。

熱量：57kcal

蛋白質：12.2g

脂肪：0.6g

膽固醇：193mg

鋅：0.7mg

軟絲

高敏敏提到，軟絲比花枝長，身體橢圓，沒有硬殼 ，是高品質蛋白質的好來源。

熱量：70kcal

蛋白質：14.7g

脂肪：0.8g

膽固醇：324mg

鋅：1.4mg

高敏敏分享如何辨別魷魚。（圖取自高敏敏臉書）

高敏敏分享如何辨別魷魚。（圖取自高敏敏臉書）

高敏敏提到，小卷、中卷、透抽、砲管其實都是鎖管，主要是因為外套膜的長度不同而有不同稱呼。

｜15公分以下：小卷

｜15-20公分：中卷

｜40公分：透抽

｜40公分以上：砲管

高敏敏表示，魷魚家族不僅熱量低，蛋白質豐富，還有超多「鋅」，這些好處能幫助提升免疫力、加速傷口癒合，甚至延緩老化速度，至於膽固醇含量高的疑慮則不必擔心，台灣食品檢驗針對「已去除內臟」的魷魚分析發現，每100公克魷魚約有100~300毫克膽固醇。

高敏敏指出，魷魚所含的膽固醇大多是不會造成人體血中膽固醇濃度負擔的「固醇類，也就是說，吃魷魚對人體血中膽固醇並不會影響，反而還能幫助降低三酸甘油酯、補充好的不飽和脂肪酸EPA及DHA。所以處理魷魚時，記得把內臟清乾淨，料理保持少油少鹽，川燙或清炒都能保留那份來自海洋的鮮味。

如何購買新鮮的魷魚家族

1.挑選外觀完整且有彈性的魷魚。

2.注意眼睛要清澈，這是新鮮的象徵。

3.不選擇外殼破損的魷魚。

4.帶黏液但無異味的魷魚，就是安全又美味的。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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