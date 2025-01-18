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健康網》胸部腫又痛恐是乳腺炎 中醫揭3大病因與治療法

2025/01/18 15:37

中醫師提到，乳腺炎誘發原因為肝鬱胃熱、乳汁鬱積、感染邪毒；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫師提到，乳腺炎誘發原因為肝鬱胃熱、乳汁鬱積、感染邪毒；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕乳腺炎是個讓女性相當痛苦的病症，哺乳婦女得到乳腺炎的盛行率為2-10%，中醫師張明潔在粉臉書專業「中醫師 張明潔」提到，乳腺炎誘發原因為肝鬱胃熱、乳汁鬱積、感染邪毒，中醫治療採內服外敷雙管其下，及早治療可讓傷口快速癒合。

張明潔提到，乳腺炎多發生在產後三個月內，尤其是產後四到六週是發生高峰期。乳腺炎的症狀包括乳房局部腫塊、發紅、發熱、疼痛，有時會伴隨輕微發燒、倦怠等類似感冒的症狀。

非哺乳期也可能發生乳腺炎

張明潔表示，目前發生原因臨床上尚不明確，病程通常反反覆覆，可能持續半年至兩年不等。容易復發讓患者痛苦不堪，又稱為慢性乳腺炎；乳房病灶處，呈現腫塊皮膚顏色紅腫，痛感強烈，也會化膿。

張明潔提醒，及早介入治療，不但沒有副作用，傷口的癒合也能明顯加快。古代就有治療乳腺炎的醫案，中醫古籍稱為外吹乳癰、吹乳，乳頭屬足厥陰肝經，肝主疏泄，調節乳汁的分泌；乳房屬足陽明胃經，乳汁為氣血所生化，源於水穀精華。

心情不好、組織代謝差為乳腺炎病因

張明潔說明乳腺炎常見的3個病因。

肝鬱胃熱：產後情志不暢，肝氣不舒，失于疏泄，使乳汁發生壅滯而結塊，鬱久化熱；產後飲食不節，食肥甘厚味而致胃中積熱，氣、熱、乳汁結餘陽明，導致經絡阻塞而氣血凝滯。就是所謂的補過頭或是亂吃補。

乳汁鬱積：乳頭破損皸裂、畸形、內陷，或哺乳、斷乳不當，或乳汁多而少飲，致乳汁窒結成塊，鬱而化熱，熱盛內腐而成。即乳腺組織循環代謝差。

感染邪毒：有以上病理基礎，再經風熱、邪毒（細菌）乘虛而入，與積乳、胃熱相搏結於乳絡而發。常見表皮的細菌感染。

張明潔補充，中醫治療乳腺炎，內服外敷雙管其下，效果卓越。然而正確診斷很重要，一旦判斷錯誤，誤投藥物，不但沒有效果，更可能加重病況。

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