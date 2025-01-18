不少人的飲食習慣容易釀胃食道逆流。（圖取自shutterstock）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕不少民眾因為飲食關係或者生活壓力，因此罹患胃食道逆流，成為現代人常見的消化道疾病。苗栗縣衛生局提醒，治療胃食道逆流的藥品，大致可分成制酸劑、胃酸分泌抑制劑、黏膜保護劑與腸胃道蠕動劑等4類，民眾使用時請務必注意。

苗栗縣衛生局指出，制酸劑主要功能為中和胃酸，能即時改善症狀，但因作用時間短，一天需服用數次，可在飯前或飯後使用。因其內含金屬離子，會改變腸胃道酸鹼值，可能會影響其他藥品的吸收。若有同時服用其他藥品，建議要間隔兩小時以上。

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至於胃酸分泌抑制劑因包含第二型組織胺阻斷劑及氫離子幫浦阻斷劑，主要功能為抑制胃酸分泌，用於治療中度至重度胃食道逆流。其作用時間較長，需服用一段時間才有足夠療效，不建議自行停藥或斷斷續續服藥。此類藥品為目前長期治療胃食道逆流的主流藥品，但非治療急性疼痛症狀選擇。

黏膜保護劑則可吸附在食道及胃黏膜形成一層保護膜，降低胃酸的刺激；腸胃道蠕動劑能促進胃排空、加速消化，避免食物及胃酸在胃中滯留過久，通常做為胃食道逆流的輔助性治療藥品。

胃食道逆流吃藥，4類藥劑使用請注意。（苗縣府衛生局提供）

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