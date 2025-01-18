健康網》春節吃喝愛「牙」健康 牙醫談愛護牙齒妙招

擁有健康牙齒才能享用美食，牙醫師提醒春節期間愛護牙齒方法。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春節將至，相信不少人已經備妥足夠的零食來度過美好的假期，也可能是在外吃大餐，或是吃些甜膩的貢糖、寸棗等傳統食物。然大吃大喝之餘，千萬不可掉以輕心：若有牙痛或牙裂等問題，可會大大壞了遊興。為了避免在春節期間牙齒發生意外，我們能在飲食上小心，慎防蛀牙與不慎咬裂玉齒。牙醫師歐凱捷受訪時建議，在外可攜帶牙線或牙間刷，體積小也能快速清潔牙齒。

在外不便刷牙 也記得用牙線、牙間刷

不少人會出外遊玩，然即使是平時，外食族也很難隨時潔牙了，更何況在日本街頭閒逛或是在山上踏青時。歐凱捷建議外食族至少攜帶一兩樣小工具，例如牙線、牙間刷或是退而求其次的牙線棒（不含牙籤），體積小卻能夠快速清除口腔與齒縫的殘渣。畢竟每餐帶牙刷出門刷並非易事，平時也可以這麼做。但若是有牙周病、或是正在矯正的人，使用牙刷才是最好的選項。

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另外，有些人建議用無糖口香糖，他認為這僅限消化系統絕佳、顳顎關節沒問題者，以及牙齒填補物少，口腔狀態健康者。長期嚼食口香糖，恐造成填補物脫落、刺激等狀況。且口香糖僅能當最後的方法，大略應急以減少牙齒上的糖份或是減緩產生牙菌斑。最有效率的，仍是潔牙工具。

吃甜食後可先漱口 吃硬物格外小心

在家吃零食也需要小心。歐凱捷表示，要找到不含糖的食品並不容易，保健方式與前面相同，可以使用牙刷或牙線；若不方便可在吃完後漱口或喝水，以防糖在口腔內發酵。

最後則是開心果、瓜子，乃至於雞爪等帶骨的肉、有蚌殼的海鮮等牙齒大敵，這些硬物對牙齒的傷害，也許不少人領教過。這類食物若使用牙齒最脆弱的點來咬，就有可能損害牙齒。輕微的可能是感覺不舒服，像是牙根、牙周膜的神經傳導痛感，過一陣子就退了。

嚴重者可能是牙齒局部缺損，齒質脫落，可能是咬的點是蛀牙處或有填補物的地方。若不管它可能會造成斷裂面有蛀牙，因為通常斷裂面不平整，難清潔。

最嚴重是裂的面積很大，很可能需抽神經，更需緊急到診所做處理，可能要做假牙，因為填補物可能很快脫落，需做假牙才能完整贋護。若不幸遇到最壞情況，需盡快到牙科診所求助。最嚴重則是整顆牙齒需拔出，未來恐需植牙或做牙橋等。

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