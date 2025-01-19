健康網》掌握「5撇步」圍爐無負擔！國健署：讓堅果入菜

國健署表示，高熱量、高油鹽糖，及缺乏膳食纖維的飲食，容易提升肥胖、高血糖、高血壓、高血脂等代謝症候群的罹患風險；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春節圍爐是重要的一環，但大魚大肉容易增加身體負擔。國民健康署在臉書專頁發文分享5個飲食撇步：多運用高纖食材、以天然香料取代鹽糖、選用好油及堅果、多用蒸煮烤取代油炸、優選零食並與家人分食。透過食材替換及調整烹調方式，年菜也能兼顧美味與健康，讓蛇年活力滿滿。

蔬果攝取量少 鹽糖超標

依據國民營養健康調查結果顯示，65%以上國人平均每日鹽份攝取，超過建議量6公克，17.3 %國人平均每日添加糖份攝取，超過總熱量的10 %，81.2 %國人平均每日蔬菜攝取量不足3份，90 %平均每日水果攝取量不足2份。

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用餐習慣差 三高風險增

國健署署長吳昭軍表示，高熱量、高油鹽糖，及缺乏膳食纖維的飲食，容易提升肥胖、高血糖、高血壓、高血脂等代謝症候群的罹患風險。所以出門走春、拜年時，不妨採用散步、騎腳踏車等方式，增加身體活動量，消耗攝取過多的熱量。

國健署說，可善用天然香料，薑、蒜、洋蔥、香草之特殊風味，取代鹽、糖、醬油等用量；示意圖。（圖取自photoAC）

健康飲食5妙招

●多蔬多果多全穀，食得健康樂陶陶：多運用新鮮蔬果、全穀及未精製雜糧、豆類等富含膳食纖維之食材，除富含植化素，還可增加飽足感。

●天然食材風味佳，減鹽減糖巧替代：善用天然香料，薑、蒜、洋蔥、香草（如迷迭香、百里香）之特殊風味，取代鹽、糖、醬油等用量。

●選用好油及堅果，增添風味增健康：選用植物性油脂，如橄欖油、亞麻仁油、胡麻油等，減少飽和脂肪攝取；或將適量堅果種子入菜，增添香氣又健康。

●巧蒸燉烤不油炸，少高脂肉少加工：避免高溫油煎、炸食物，多使用清蒸、燉煮、涼拌等烹調方法，並以豆製品、白肉類（如雞、魚、蝦肉等），替代紅肉及加工食品。

●零食優選少添加，分食共享限量吃：年節象徵甜蜜、富貴的零食點心多含高油鹽糖及添加物，可改以無調味堅果、海苔片、新鮮果乾等替代，並與家人分食分量，增進情感。

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