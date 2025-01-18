桃園衛局抽驗春節應景食品139件 1白蘿蔔農藥超標

衛生局稽查人員至各大買場抽驗年節應景商品。（衛生局提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府衛生局為維護民眾春節食品安全，日前至轄內年菜餐廳、超市、賣場、南北雜貨店及製造業等處抽驗應景食品，抽驗品項包含即食餐點、生鮮蔬果、禽畜水產品、蕈菇類、醃漬蔬菜、肉加工品、糕粿、米麵製品、豆製品及休閒零食等總計139件，僅1件白蘿蔔檢驗結果不符規定，已移請來源所轄衛生局後續辦理。

衛生局抽驗享享鍋物中壢旗艦店白蘿蔔有三氯松（Trichlorfon）0.09ppm（容許量0.01 ppm）超標，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，可處6萬元至2億元不等罰鍰，已責令業者下架產品不得販售，另供應商為雲林縣隆記農產有限公司，已經移請雲林縣政府衛生局追查。

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衛生局副局長余依靜表示，春節應景食品抽驗品項係檢驗食品中微生物衛生標準、防腐劑、非法定色素、甜味劑、真菌毒素、農藥殘留、動物用藥、硼酸及其鹽類、過氧化氫、亞硝酸鹽等項目。

余依靜也呼籲餐飲業者，除內場環境落實消毒外，供應消費者取餐、食材及調料區之共用夾子等餐具，建議供應一次性拋棄式手套供消費者使用，並於顧客用餐完畢後，使用20ml漂白水加1公升清水擦拭桌面及座位環境，以維護消費者食用安全。

另春節期間不論是外購或自煮年菜，採買份量不宜過多，餐點製備後應儘速品嚐，剩菜或隔夜菜應澈底加熱再吃，且避免復熱多次，衛生局也免費提供過氧化氫、二氧化硫二種試劑，讓民眾自行DIY篩檢，可至衛生局服務台或各區衛生所索取。

衛生局稽查人員至各大買場抽驗年節應景商品。（衛生局提供）

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