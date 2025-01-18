提升救援效率！新北安心簡訊4.0 智能視訊助消防員搶時間

新北市長侯友宜親自試用安心簡訊4.0系統。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕為提升救災救護，新北市消防局今（18）日辦理「安心簡訊4.0智能視訊報案系統發表會」，從原先的僅簡訊方式救災，提升到可透過智慧手機網路連線與報案人視訊，藉由影像呈現，搭配口述資訊，讓119執勤人員能更瞭解案情及線上指導，強化現場資訊完整性，精準派遣提升救災人員救援效率。

消防局今天上午在救災救護指揮中心舉辦記者會，市長侯友宜等相關人員出席，同時對119人員需保持高強度應變能力、高張力危機處理深感辛勞，也特別於農曆春節前來頒發加菜金及慰問品給予值勤人員。

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新北市長侯友宜（右2）頒發加菜金及慰問品給予值勤人員。（記者羅國嘉攝）

侯友宜指出，此簡訊對於等待救援民眾來說，可第一時間與消防人員透過視訊方式自救外，也可讓執勤人員能夠更了解現場狀況，不僅提升到自動視訊救災救護能量，也可在黃金時刻緊急救護，讓民眾安心，未來市府不會只在消防局建構119系統，將在第二行政辦公室也有應變中心的備援系統，希望用雙核心的方式隨時掌握狀況，並能夠即時來挽回更多人的生命。

消防局長陳崇岳表示，為配合重大災害，如地震、颱風、大火等，市府建置安心簡訊，此簡訊從2013年開始，至今已提升到4.0版，受理席從12增加至30席、5個督導、12個備用席，共47席次可受理；使用方式也從原先的大哥大GPS定位，逐漸提升至民眾可以智慧手機打119報案後，119會透過簡訊發送網路連結，民眾掛斷報案電話，依簡訊網路連結，即可與119執勤人員視訊；而救援過程也會在臉書上直播，讓消防其他人員、民眾一同了解救災、火勢燃燒等過程。

新北市長侯友宜（前排中間）、消防局長陳崇岳（前排左2）等人出席安心4.0記者會。（記者羅國嘉攝）

陳崇岳說明，此次的提升，導入自動化設定，第一時間與報案者（或待救者）進行視訊，傳遞現場環境、火場及患者狀況等資訊給119，同時自動定位、即時更新位置、也可以文字對話，藉影像呈現搭配口述資訊，更能瞭解案情及線上指導，強化現場資訊完整性，精準派遣，有效運用消防力，提升救災人員救援效率。

「即刻救援神隊友！」陳崇岳指出，消防局自2014年起發送安心簡訊迄今，已發送逾95萬封簡訊，2024年到院前心肺功能停止（OHCA）患者康復出院率11.68％，而自2010年起至2024年止已累計成功救回康復出院2647人，除此之外，近2年線上避難引導受困獲救達46人，成效顯著。

陳崇岳表示，隨著科技進步，未來會從受理包括派遣的經驗，透過AI方式讓派遣準確率更高，不過整個視訊來講，包括自然值班室，未來如何跟4.0整合，縮短更多的派遣、更精準，將會透過教育宣導，讓民眾知道、熟悉系統，並做表達。

新北市長侯友宜（右2）致詞。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜（右3）頒發加菜金及慰問品給予值勤人員。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜（右3）頒發加菜金及慰問品給予值勤人員。（記者羅國嘉攝）

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