健康網》眼睛乾澀不一定是乾眼症 食藥署：出現這些情況應就醫

食藥署提醒，如有出現眼睛乾澀、發紅、發癢、視力模糊、灼熱感、疼痛等症狀，可能是罹患「乾眼症」；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長時間與電腦為伍、熬夜追劇、手機不離身，已經成為現代人生活常態。食藥署提醒，眼睛乾澀並不一定是乾眼症，也可能只是用眼過度，但如果休息後眼睛乾澀症狀持續，甚至出現眼睛發紅、發癢、灼熱感、疼痛及視力模糊等症狀，應諮詢專業眼科醫師，才能找出病因，儘早治療。

開封藥品1個月內丟棄

食藥署表示，現行治療乾眼症的藥品多屬眼用製劑，例如：點眼液、眼用凝膠等，須特別注意保持無菌狀態。在使用眼用製劑前，記得把雙手洗乾淨，使用時瓶口或管口須避免接觸眼睛或任何表面，並依藥品標示或醫藥專業人員指示存放藥品。為避免藥品受到汙染，沒用完的藥品建議在開封後1個月內丟棄。若對藥品使用有任何疑問，可諮詢醫師或藥師。

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避免長時用眼 外出配戴太陽眼鏡

食藥署提醒，防止眼睛乾澀，日常保健不可少，長時間使用3C產品，容易讓人出現眼睛乾澀情況，建議避免長時間用眼，建議每隔50分鐘，至少讓眼睛休息5-10分鐘。飲食方面，要注意營養均衡，多吃富含維生素A、C、E或Omega-3的食物，例如：紅蘿蔔、花椰菜及核桃等，並補充適量的水分。

食藥署提到，做好眼部保養也很重要，在冷氣房內可擺放一盆水或使用保濕機，保持環境濕度，減少淚液蒸發；外出時可配戴太陽眼鏡，減少紫外線對眼睛的傷害；早晚清潔臉部後，可用溫毛巾熱敷5-10分鐘，有助於舒緩眼部肌肉，減輕疲勞，增加淚液分泌。

食藥署補充，只有建立良好的用眼習慣，攝取均衡營養，做好眼部保養，在懷疑自己有乾眼症時及時就醫治療，並正確用藥，才能跟乾眼症說掰掰。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1009期

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