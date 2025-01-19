健康網》紅色石斑是燕鰷或紅鰷？ 漁業署授辨別「看尾巴」

漁業署提醒，燕鰷與紅鰷屬於肉食性魚類，透過食物鏈的累積，可能會有熱帶性海魚毒，盡量不要挑選超過3公斤，並選擇信譽良好的供應商購買；圖為紅鰷料理。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年節將至，習俗上年菜必備一條魚，象徵「年年有餘」的美好寓意，燕鰷跟紅鰷都是討喜的紅色石斑，該怎麼分辨呢？農業部漁業署在臉書指出「看尾巴」，燕鰷尾鰭呈現半月形，紅鰷尾鰭則呈現凹形。也提醒，它們屬於肉食性魚類，透過食物鏈的累積，可能會有熱帶性海魚毒，盡量不要挑選超過3公斤，並選擇信譽良好的供應商購買。

漁業署說明，星鱠（音同快）或是白緣星鱠俗稱「燕鰷」，都是鮨科魚類，分類上被歸類在星鱠屬，產自台灣者，大多來自東北角、墾丁或離島水域，進口者大多來自印尼、菲律賓、斯里蘭卡及馬爾地夫等。主要的特徵是身上的點紋呈現紫色或粉紅色，尾鰭呈現半月形，而星鱠和白緣星鱠的分別是前者尾鰭邊緣呈黃色，後者呈白色。兩者肉質皆佳，建議清蒸料理。

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星鱠尾鰭呈現半月形。（圖取自台灣魚類資料庫網站）

漁業署表示，花斑刺鰓鮨俗稱「紅鰷」或七星斑，也是鮨科魚類，分類上被歸類在刺鰓鮨屬，產自台灣者大多來自東北角或澎湖水域，進口者的來源國家與燕鰷相似，主要的特徵是身上的點紋呈現呈藍色，尾鰭呈現凹形。清蒸、煮湯或紅燒皆味美。

紅鰷尾鰭呈現凹形。（圖取自台灣魚類資料庫網站）

漁業署指出，燕鰷與紅鰷都屬肉食性魚類，且多為野生個體，又主要以礁區的小魚及甲殼類為食，透過食物鏈的累積，可能會有熱帶性海魚毒，因此要避免食用珊瑚礁魚類的頭、魚皮、肝臟、內臟和卵。

食藥署在網頁提醒，海洋生物毒廣不只有大眾最熟悉的有河豚毒與麻痺性貝毒，還有因攝食熱帶或亞熱帶珊瑚礁魚類引起的熱帶性海魚毒中毒，熱帶性海魚毒所引起的中毒症狀，與河豚毒和麻痺性貝毒的症狀不同，致死率也較低。此毒素穩定性高，縱使經高溫烹煮、冷凍、乾燥或人體胃酸，均不會被破壞。

熱帶性海魚毒的中毒症狀

●腸胃症狀：中毒初期會有腹痛、噁心、下痢和嘔吐的現象，接著會因為嘔吐和下痢而導致嚴重的脫水，症狀通常會持續1-2天。

熱帶性海魚毒的中毒症狀會影響腸胃、神經系統（感覺遲鈍和異常等）、心血管（房肌肉收縮增加、心律不整等）；圖為情境照。（圖取自freepik）

●神經系統症狀：主要是感覺遲鈍和異常，對於冷熱溫度的感覺有顛倒的情況發生（如：覺得熱咖啡是冷的而冰淇淋是熱的），碰觸肌肉時會有劇烈的疼痛感，其次還有疲勞、無力感、四肢及口、喉的刺痛與麻痺感、流口水、流眼淚、運動失調等症狀。這些和神經方面有關的症狀會持續較長的時間，可能會持續數個星期到數個月甚至數年。

●心血管症狀：會有心房肌肉收縮增加、心律不整、心搏徐緩和低血壓的現象發生，嚴重者可因呼吸困難而致死。

食藥署表示，熱帶性海魚毒的中毒症狀通常在攝食1-24小時後出現，隨著魚體所含毒性、攝食魚體部位及個人的敏感性不同而有所差異。因此在食用大型海魚時，先試食一、兩口，若舌頭感覺異味或有麻痺感，即停止食用。食用後如果有不適感或中毒症狀，應立即就醫。

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