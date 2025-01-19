自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》紅色石斑是燕鰷或紅鰷？ 漁業署授辨別「看尾巴」

2025/01/19 08:33

漁業署提醒，燕鰷與紅鰷屬於肉食性魚類，透過食物鏈的累積，可能會有熱帶性海魚毒，盡量不要挑選超過3公斤，並選擇信譽良好的供應商購買；圖為紅鰷料理。（資料照）

漁業署提醒，燕鰷與紅鰷屬於肉食性魚類，透過食物鏈的累積，可能會有熱帶性海魚毒，盡量不要挑選超過3公斤，並選擇信譽良好的供應商購買；圖為紅鰷料理。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年節將至，習俗上年菜必備一條魚，象徵「年年有餘」的美好寓意，燕鰷跟紅鰷都是討喜的紅色石斑，該怎麼分辨呢？農業部漁業署在臉書指出「看尾巴」，燕鰷尾鰭呈現半月形，紅鰷尾鰭則呈現凹形。也提醒，它們屬於肉食性魚類，透過食物鏈的累積，可能會有熱帶性海魚毒，盡量不要挑選超過3公斤，並選擇信譽良好的供應商購買。

漁業署說明，星鱠（音同快）或是白緣星鱠俗稱「燕鰷」，都是鮨科魚類，分類上被歸類在星鱠屬，產自台灣者，大多來自東北角、墾丁或離島水域，進口者大多來自印尼、菲律賓、斯里蘭卡及馬爾地夫等。主要的特徵是身上的點紋呈現紫色或粉紅色，尾鰭呈現半月形，而星鱠和白緣星鱠的分別是前者尾鰭邊緣呈黃色，後者呈白色。兩者肉質皆佳，建議清蒸料理。

星鱠尾鰭呈現半月形。（圖取自台灣魚類資料庫網站）

星鱠尾鰭呈現半月形。（圖取自台灣魚類資料庫網站）

漁業署表示，花斑刺鰓鮨俗稱「紅鰷」或七星斑，也是鮨科魚類，分類上被歸類在刺鰓鮨屬，產自台灣者大多來自東北角或澎湖水域，進口者的來源國家與燕鰷相似，主要的特徵是身上的點紋呈現呈藍色，尾鰭呈現凹形。清蒸、煮湯或紅燒皆味美。

紅鰷尾鰭呈現凹形。（圖取自台灣魚類資料庫網站）

紅鰷尾鰭呈現凹形。（圖取自台灣魚類資料庫網站）

漁業署指出，燕鰷與紅鰷都屬肉食性魚類，且多為野生個體，又主要以礁區的小魚及甲殼類為食，透過食物鏈的累積，可能會有熱帶性海魚毒，因此要避免食用珊瑚礁魚類的頭、魚皮、肝臟、內臟和卵。

食藥署在網頁提醒，海洋生物毒廣不只有大眾最熟悉的有河豚毒與麻痺性貝毒，還有因攝食熱帶或亞熱帶珊瑚礁魚類引起的熱帶性海魚毒中毒，熱帶性海魚毒所引起的中毒症狀，與河豚毒和麻痺性貝毒的症狀不同，致死率也較低。此毒素穩定性高，縱使經高溫烹煮、冷凍、乾燥或人體胃酸，均不會被破壞。

熱帶性海魚毒的中毒症狀

●腸胃症狀：中毒初期會有腹痛、噁心、下痢和嘔吐的現象，接著會因為嘔吐和下痢而導致嚴重的脫水，症狀通常會持續1-2天。

熱帶性海魚毒的中毒症狀會影響腸胃、神經系統（感覺遲鈍和異常等）、心血管（房肌肉收縮增加、心律不整等）；圖為情境照。（圖取自freepik）

熱帶性海魚毒的中毒症狀會影響腸胃、神經系統（感覺遲鈍和異常等）、心血管（房肌肉收縮增加、心律不整等）；圖為情境照。（圖取自freepik）

●神經系統症狀：主要是感覺遲鈍和異常，對於冷熱溫度的感覺有顛倒的情況發生（如：覺得熱咖啡是冷的而冰淇淋是熱的），碰觸肌肉時會有劇烈的疼痛感，其次還有疲勞、無力感、四肢及口、喉的刺痛與麻痺感、流口水、流眼淚、運動失調等症狀。這些和神經方面有關的症狀會持續較長的時間，可能會持續數個星期到數個月甚至數年。

●心血管症狀：會有心房肌肉收縮增加、心律不整、心搏徐緩和低血壓的現象發生，嚴重者可因呼吸困難而致死。

食藥署表示，熱帶性海魚毒的中毒症狀通常在攝食1-24小時後出現，隨著魚體所含毒性、攝食魚體部位及個人的敏感性不同而有所差異。因此在食用大型海魚時，先試食一、兩口，若舌頭感覺異味或有麻痺感，即停止食用。食用後如果有不適感或中毒症狀，應立即就醫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中