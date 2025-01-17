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在宅急症照護升級！ 第2季納安寧個案 假日護理費再加碼

2025/01/17 17:25

為解決高齡社會就醫難題，健保署推動「在宅急症照護試辦計畫」，今年將再升級，調高假日出勤給付，並預計第2季納入「安寧病患」。 （資料照）

為解決高齡社會就醫難題，健保署推動「在宅急症照護試辦計畫」，今年將再升級，調高假日出勤給付，並預計第2季納入「安寧病患」。 （資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕健保署去（2024）年7月啟動「在宅急症照護試辦計畫」，針對行動不便及失能民眾提供居家感染急症治療，解決高齡社會就醫難題，署長石崇良今（17日）透露，今（2025）年會編列更多預算，並擴大適用對象，預計第2季納入「安寧病患」，讓有急性狀況的安寧患者也能在家接受照護，此外今年1月起調高出勤給付，假日出勤的每日護理費加成20%，颱風假出勤則加成50%，鼓勵醫護人員投入服務，提升在宅醫療品質。

目前在宅急症照護涵蓋「居家照護個案、長照機構住民、急診感染症患者」三類對象，針對肺炎、尿路感染及軟組織感染提供在宅治療。健保署統計，去年有約1300名病患參與計畫，平均治療天數短於住院，顯著減輕醫院壓力。

石崇良指出，台灣邁入超高齡社會，高齡長者行動不便就會導致就醫困難，尤其是泌尿道發炎、肺炎、軟組織感染是長者住院主因，占比高達八成，而這些常見感染問題處理相對單純，透過遠距醫療與在宅服務即可有效解決，無需頻繁住院。

今年健保署將擴大計畫範圍，石崇良說，將新增安寧病患為服務對象，並從感染治療延伸到處理電解質不平衡、輸血等急性狀況。根據統計，2023年全台安寧服務人數超過7.7萬人，其中安寧居家服務使用率最低，平均每人僅7.8天。計畫擴大後，安寧病患將能在家中接受更多元的急性照護，減輕住院需求與家庭負擔。

為鼓勵醫護投入，石崇良表示，今年1月起已調高假日及天災期間的每日護理費給付。假日出勤加成20%，颱風假出勤則提高至50%，回應護理人員的辛勞，也希望提升在宅照護的吸引力，讓更多人願意加入服務行列。

此外，今年起針對目標治療天數也有放寬，石崇良說，肺炎從9天增至10天，軟組織感染則從6天增至7天。他強調，雖然放寬天數，但仍短於住院平均的10至14天，若治療超過上限天數，則回歸居家照護模式進行給付。計畫擴大內容預計農曆年後正式公告，為高齡社會提供更全面、便利的在宅照護。

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