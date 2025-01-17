健康網》婦女拒打流感疫苗現衝第一 只因「同事染流感走了」

疾管署將流感疫苗開放全民接種，直到疫苗用罄為止。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕流感疫情升溫，小兒科醫師陳木榮說，近期他注意到有位女性堅不打流感疫苗，過去幾年都沒打過。然今年突然說要打，為什麼呢？詢問下才得知，她的同事感染流感，沒幾天就過世了。

陳木榮在粉專「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」談到，他經常被朋友問：「怎麼說服家中不想打流感疫苗的親人來打流感疫苗？」當時他回答：不必花心思去說服，我當醫生這麼多年，遇過很多不想打流感疫苗的人，只有一個人後來願意改變主意打流感疫苗，而且也不是我說服成功的。

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有一年，流感疫苗開打的第一天，有一位女士在診所門口排隊要打流感疫苗。陳木榮詢問「那麼多年來，我勸妳打流感疫苗，妳都不打，怎麼今年跑來衝第一。」她說「隔壁同事得了流感。」

陳木榮追問：「這個理由我不太能接受，去年妳先生得了流感，妳還是堅持不打流感疫苗，怎麼今年妳隔壁同事得了流感，妳就跑來打流感疫苗了？妳跟隔壁同事特別要好？」結果她的回答是：「隔壁同事得了流感，沒幾天就死了。」現場的氣氛瞬間冷了下來。

疾管署表示，公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種，至疫苗用罄為止。長者及幼兒是感染流感後發生重症和死亡風險最高的族群，流感疫苗雖無法完全避免感染，但確實是世界衛生組織建議降低重症和死亡最有效的手段，為了保護家中長者與幼兒等重要成員，呼籲民眾，儘速帶著心愛的家人，接種流感疫苗，早打早安心，一起保護家中的長者與幼兒。

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