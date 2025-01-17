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健康 > 抗老養生 > 運動復健

復健科醫師教3動作降低久坐危害 過年佳節輕鬆無負擔

2025/01/17 13:23

抬頭擴胸伸展：首先，將雙臂垂放身體兩側，雙手握拳並豎起大拇指朝前（左）。接著將手臂往外旋轉，同時抬頭看向天花板（右）。（台北慈濟醫院提供）

抬頭擴胸伸展：首先，將雙臂垂放身體兩側，雙手握拳並豎起大拇指朝前（左）。接著將手臂往外旋轉，同時抬頭看向天花板（右）。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕春節假期親友團聚時不免長時間坐著聊天、看電視，甚至打麻將、玩桌遊等，但時間久了，就會腰酸背痛，似乎愈休息愈累，台北慈濟醫院復健科醫師張益維提供3組簡易的舒展動作，讓民眾享受假期的同時能舒緩筋骨，安心過年。

張益維說，維持同一個姿勢太久，或是坐姿不正確、椅子沒有椅背、沙發太軟或是太低等，都可能造成肌肉疲勞，若是肌肉過度緊繃就會產生發炎或疼痛的症狀，演變成腰酸背痛；此外，要是長時間久坐還會影響下肢的血液循環，三高患者或心血管功能較差的民眾更可能出現雙腿腫脹、水腫，時間過長甚至會引發「下肢靜脈栓塞」，不可不注意。

張益維教導民眾3組舒展動作，每組動作做約10次，就能舒緩筋骨：

1.抬頭擴胸：雙手放鬆垂放身體兩側，距離臀部約10-15公分。雙手握拳並豎起大拇指朝前。接著將大拇指往外旋轉，抬頭看向天花板並維持5-10秒鐘，藉此舒緩頸部與胸部的緊繃。

2.椅背扭腰：坐在椅子上將身體向後扭轉，雙手抓住椅背，感受腰部肌肉被拉伸，停留5-10秒鐘後回到原位，左右各進行一次。

3. 踮腳伸展：將腳尖踮起，感受到小腿肌肉的拉伸，並維持5-10秒鐘。

椅背旋轉扭腰（左）及踮腳伸展（右）均為簡易動作，適時進行可減緩肌肉痠痛的發生。（台北慈濟醫院提供）

椅背旋轉扭腰（左）及踮腳伸展（右）均為簡易動作，適時進行可減緩肌肉痠痛的發生。（台北慈濟醫院提供）

張益維醫師提醒，久坐最理想的就是每30分鐘起身活動一次，並選擇有支撐、避免太軟或過低的座椅，確保腰背貼合椅背，減少腰椎負擔。年假期間民眾如果有久坐，也要記得適度補充水分，藉此促使自己經常起身如廁，間接提高活動頻率，促進血液循環，擁有健康開心的春節假期。

台北慈濟醫院復健科醫師張益維。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院復健科醫師張益維。（台北慈濟醫院提供）

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