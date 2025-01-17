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幼兒園通報早療篩檢 有家長抗拒？高市社會局：加強宣導

2025/01/17 13:06

高市議員白喬茵要求社會局加強早療篩檢宣導。（翻攝議會官網）

高市議員白喬茵要求社會局加強早療篩檢宣導。（翻攝議會官網）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員白喬茵今（17）質詢時指出，有幼兒園老師發現孩子需評估早療篩檢並通報，家長卻很抗拒，要求社會局加強宣導；建議可在媽媽懷孕時期就接觸，或透過網路擴大觸及層面；社會局允諾會與衛生單位強化相關機制。

白喬茵說，早療機制越早發現就越有較高輔助機會。但幼兒園老師根據平時觀察與經驗通報後，確有部分家長不願接受、抗拒進一步篩檢，建議相關單位應該透過各種管道加強宣導，導引家長正確觀念。

她進一步建議，宣導管道不應侷限在社區據點，據點多半是長輩、鮮少家長。應該在懷孕期間就設法接觸、讓媽媽了解相關機制，或者可透過網路擴大層面，讓更多民眾對於早療有更多認知。

市議員邱于軒也關注選區大寮只有行動早療據點，沒有固定據點，導致許多家長需耗費時間把孩子送往鳳山，她在第一屆議員任內就曾爭取，結果社會局不理會，希望社會局正視地方需求，在大寮建置早療據點。

社會局官員答詢允諾，會與衛生局討論、加強宣導模式與範圍，也會積極評估在大寮區設置早療據點。

高市議員邱于軒爭取在大寮區建置固定早療據點。（翻攝議會官網）

高市議員邱于軒爭取在大寮區建置固定早療據點。（翻攝議會官網）

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