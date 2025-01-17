基隆醫院復健大樓經百年大廟捐助啟用 供33張急症病床

慶安宮捐贈衛福部基隆醫院整建復健大樓完工，病房明亮，改善病人住院環境。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕衛生福利部基隆醫院（簡稱基隆醫院）有1棟40年的大樓老舊漏水，無法使用閒置一段時間，基隆市慶安宮捐款整建復健大樓，今（17）日啟用，可提供33床急症病床，今年百歲的慶安宮主委、國策顧問童永說，救人一命值千金，希望百年基隆醫院努力照顧民眾的健康。

基隆醫院院長林三齊表示，這棟大樓原本是員工宿舍，已有40年了，屋頂牆面漏水、發霉，無法使用，閒置了一段時間。感謝慶安宮義舉，捐贈大樓整修與設備費，作為復健大樓，今天啟用，可提供33床明亮乾淨病床。

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慶安宮捐贈衛福部基隆醫院整建復健大樓完工，病房明亮，改善病人住院環境。（記者盧賢秀攝）

林三齊指出，200餘年的歷史的慶安宮從1997年起，陸續捐智基隆醫院救護車、運動復建儀器、醫療監控管理設備及腦血管超音波掃描儀，協助增設神經科加護病房等，協助基隆醫院提升醫療照護環境與品質，新冠病毒疫情期間協助設防疫專責病房，強化醫院的防疫能量、共渡疫情。今天復健大樓病房整建修繕啟用，優化及改善病人住院環境，感謝慶安宮主委童永暖舉，讓媽祖的慈愛造福病人。

慶安宮主任委員童永，今天與副主委林景吉、倪再福、總幹事張如松等代表出席基隆醫院復健大樓啟用典禮。童永表示「救人一命值千金」，基隆醫院有120多年歷史，以前是北海岸和東北角的醫療中心，照顧偏鄉民眾健康。他從1996年擔任慶安宮主委後，第二年就捐救護車等，這次院長說明復健大樓整建修繕的事，他覺得非常有意義，基隆醫院這幾年也很努力照顧基隆醫療，就像媽祖救世助人的精神。

基隆慶安宮主委、國策顧問童永（左）捐贈衛福部基隆醫院復健大樓整建修繕。（記者盧賢秀攝）

慶安宮捐贈衛福部基隆醫院整建復健大樓整建巷，今天啟用。（記者盧賢秀攝）

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