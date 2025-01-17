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健康 > 杏林動態

健康網》美國城鄉「健康不平等」偏鄉年長者更易死於心臟病

2025/01/17 13:18

美國有研究針對偏鄉地區以及都會區醫院中，因心血管疾病住院的年長者其死亡率等比較。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

美國有研究針對偏鄉地區以及都會區醫院中，因心血管疾病住院的年長者其死亡率等比較。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國的醫療環境存在城鄉差距，嚴重影響有慢性病之年長者之健康以及壽命。結果發現，在偏鄉的醫院，心血管死亡率高於都會區，呈現醫療的城鄉差距，同時呼籲政府行動，提出增加建設或改善醫療保險在內等措施，改善「健康不平等」帶來的問題。

依據「美國國家醫學圖書館」（National Library of Medicine）刊登的論文《Rural-Urban Disparities in Outcomes of Myocardial Infarction, Heart Failure, and Stroke in the U.S.》說明，美國的都市與偏鄉地區在心肌梗塞與中風等心血管疾病中，死亡率與再復發率的結果差異。

這項研究，針對美國境內65歲以上，有急性心血管疾病且有參加醫療保險者，觀察其在院內從住院到死亡的天數與死亡率；其研究時間為2016年到2018年間。這項研究採回顧分析，研究觀察心肌梗塞與中風等心血管疾病的患者，區分住在偏鄉與都會區醫院之患者，並比較死亡率、併發症與預後等。

研究發現，在美國，偏鄉地區的心血管疾病死亡率高於都會區，高了大約19%，顯示偏鄉居民面臨影響心血管健康的挑戰。另外，偏鄉地區的年長者在心肌梗塞等疾病之再住院率較高，也就是出院後很快又需要住院。最重要的是，治療器材與可近性差異，甚至經濟差異更大，嚴重影響患者健康。

研究人員也坦言這次研究受到部分限制，包含依照醫療保險提供的數據做分析，可能無法顧及沒有納保的人；且少了患者臨床因素（例如住院前的狀況，以及這些人是否原本住偏鄉但專程到都會區就醫）以及偏鄉城鎮的進步歷程。最後研究者發現這狀況與2010年做過的研究類似，顯示政府雖花了大量心力，城鄉差距改善仍不夠好。建議政府關心偏鄉地區醫療資源不足問題，增加醫療設施建設、提高可近性，縮小都市與偏鄉的健康差距。同時也須推廣公共衛生教育，醫療保險更須改革。

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