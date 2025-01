健康網》美國城鄉「健康不平等」偏鄉年長者更易死於心臟病

美國有研究針對偏鄉地區以及都會區醫院中,因心血管疾病住院的年長者其死亡率等比較。示意圖,圖中人物與新聞無關。(圖取自shutterstock)

〔健康頻道/綜合報導〕美國的醫療環境存在城鄉差距,嚴重影響有慢性病之年長者之健康以及壽命。結果發現,在偏鄉的醫院,心血管死亡率高於都會區,呈現醫療的城鄉差距,同時呼籲政府行動,提出增加建設或改善醫療保險在內等措施,改善「健康不平等」帶來的問題。

依據「美國國家醫學圖書館」(National Library of Medicine)刊登的論文《Rural-Urban Disparities in Outcomes of Myocardial Infarction, Heart Failure, and Stroke in the U.S.》說明,美國的都市與偏鄉地區在心肌梗塞與中風等心血管疾病中,死亡率與再復發率的結果差異。

這項研究,針對美國境內65歲以上,有急性心血管疾病且有參加醫療保險者,觀察其在院內從住院到死亡的天數與死亡率;其研究時間為2016年到2018年間。這項研究採回顧分析,研究觀察心肌梗塞與中風等心血管疾病的患者,區分住在偏鄉與都會區醫院之患者,並比較死亡率、併發症與預後等。

研究發現,在美國,偏鄉地區的心血管疾病死亡率高於都會區,高了大約19%,顯示偏鄉居民面臨影響心血管健康的挑戰。另外,偏鄉地區的年長者在心肌梗塞等疾病之再住院率較高,也就是出院後很快又需要住院。最重要的是,治療器材與可近性差異,甚至經濟差異更大,嚴重影響患者健康。

研究人員也坦言這次研究受到部分限制,包含依照醫療保險提供的數據做分析,可能無法顧及沒有納保的人;且少了患者臨床因素(例如住院前的狀況,以及這些人是否原本住偏鄉但專程到都會區就醫)以及偏鄉城鎮的進步歷程。最後研究者發現這狀況與2010年做過的研究類似,顯示政府雖花了大量心力,城鄉差距改善仍不夠好。建議政府關心偏鄉地區醫療資源不足問題,增加醫療設施建設、提高可近性,縮小都市與偏鄉的健康差距。同時也須推廣公共衛生教育,醫療保險更須改革。

