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健康 > 杏林動態

5醫師長期支援金門獲頒榮譽縣民證 首次「非院長」獲獎

2025/01/17 10:37

醫師陳關勇（右三）在金門服務十八年，是第一位在金門醫院執業的泌尿科醫師，如今屆齡退休，縣長陳福海（左二）頒榮譽縣民證表達感謝。（記者吳正庭攝）

醫師陳關勇（右三）在金門服務十八年，是第一位在金門醫院執業的泌尿科醫師，如今屆齡退休，縣長陳福海（左二）頒榮譽縣民證表達感謝。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕衛生福利部金門醫院醫師歐陽俊祥、陳關勇、許致博、謝豐任及曾頌惠5人，獲縣府頒贈榮譽縣民證，肯定他們支援金醫期間，對於金門縣民緊急醫療照護等服務的努力與貢獻。這也是縣府多年來首次將榮譽縣民證發給「院長」以外的金門醫院支援醫師。

金門地處離島，醫療資源是最為地區住民憂心的一環，常駐人口不到7萬人，「市場」也成了無法讓整體醫療升級的最大障礙；對於因為相關計畫而願意繼續支援金門醫院的醫護人員，適時彌補金門醫護不足，更顯珍貴。

金門縣長陳福海15日於縣長室接見歐陽俊祥、陳關勇、許致博3名支援醫師，在場的有副議長歐陽儀雄、縣衛生局局長蔡建鑫及金門醫院副院長陳根雄、陳義榮。

3名醫師中，陳關勇屆齡退休，當初離鄉背景，從台中到金門已服務18年，是第1位在金門醫院執業的泌尿科醫師，在他的指導下，金門醫院於2017年底購進新型體外震波治療儀，至此許多尿路結石的患者才得以開始「不用轉診、不用住院」也能獲得輕鬆治療方式。陳福海也趁機與眾人交換意見，希望幫助金醫留住更多支援醫師。

縣府此次頒贈榮譽縣民證，除了是第1次頒給金門醫院非院長級的支援醫師，也是首度頒給仍留在金門服務的人員，以肯定他們在醫術上的精湛表現，還有對金門醫療的奉獻精神，讓全體縣民有感。

金門縣長陳福海（右六）頒發榮譽縣民證給長期支援金門醫院的醫師歐陽俊祥（右四）、陳關勇（右五）、許致博（右七），副議長歐陽儀雄（右三）等人在場見證。（記者吳正庭攝）

金門縣長陳福海（右六）頒發榮譽縣民證給長期支援金門醫院的醫師歐陽俊祥（右四）、陳關勇（右五）、許致博（右七），副議長歐陽儀雄（右三）等人在場見證。（記者吳正庭攝）

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