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健康網》怕吃苦？ 農糧署授2招「翡翠娃娃菜」除苦味
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕「嗚～嗚娃娃～嗚嗚」有被目前最紅的日本動漫《吉伊卡哇》洗腦嗎？俗稱翡翠娃娃菜的「抱子芥菜」，口感脆嫩、清爽不膩，帶淡淡的苦中回甘，農糧署提到，如果不喜歡吃苦，可以汆燙再炒或加料蓋過苦味，就能攝取到翡翠娃娃菜所含的維生素A、B群、鈣及鉀等營養。
農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，翡翠娃娃菜由於菜株倒立，外形酷似人參，因此也被暱稱為「人參菜」。料理前可將側芽劃開、去除粗纖維，再以「滾刀式切法」切成塊狀。若不偏好苦味，可以選擇：
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●汆燙再炒：加一小匙鹽、油一小匙，汆燙2分鐘。
●加料蓋過：炒菜時加入薑、蝦米及米酒。
農糧署表示，翡翠娃娃菜喜歡冷涼氣候，需要生長在寒冷的高山地區，可以把握趁著娃娃菜產季，一起「嗚～嗚娃娃」瘋起來，品嚐當季鮮甜好滋味。
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