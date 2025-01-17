自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》處方箋會過期？ 食藥署：「一般箋」過3天就失效

2025/01/17 19:02

食藥署表示，一般箋要在醫師開立後3日內必須領藥，如遇到例假日可順延，但超過時間，處方箋就會失效；圖為情境照。（資料照）

食藥署表示，一般箋要在醫師開立後3日內必須領藥，如遇到例假日可順延，但超過時間，處方箋就會失效；圖為情境照。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕處方箋有分「一般箋」跟「慢性病連續處方箋」，食藥署表示，一般箋要在醫師開立後3日內必須領藥，如遇到例假日可順延，但超過時間，處方箋就會失效；而慢性病連續處方箋依照醫師開立的天數，以28-30日為基準，乘以領藥的次數為慢性病連續處方箋的有效期間。例如28日的處方，醫師開立3個月，則在開藥日的84日內都有效。

食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文指出，一般箋通常是去診所看感冒，或是一些小病時，醫師會開的處方，通常是開3天藥。如果是新診斷的慢性疾病，醫師也可能會開一個月內的一般箋，來初步評估這樣的用藥是否適合。慢性處方箋則是在醫師覺得病情穩定後，可以一次開立2-3個月用量的藥，病人則可以每個月分次在藥局領取。

食藥署提醒，雖然醫師開立的連續處方還沒有過期，但領藥的當下仍需要符合「剩餘藥量不可以大於10天」的原則。醫院開立的處方箋通常需要依照處方箋上面的日期領藥，如果民眾不清楚處方箋有沒有過期，都能諮詢社區藥局的藥師，也可以到社區藥局領藥。

食藥署指出，慢性病連續處方箋依照醫師開立的天數，以28-30日為基準，乘以領藥的次數為慢性病連續處方箋的有效期間；圖為情境照。（資料照）

食藥署指出，慢性病連續處方箋依照醫師開立的天數，以28-30日為基準，乘以領藥的次數為慢性病連續處方箋的有效期間；圖為情境照。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中