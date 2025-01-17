健康網》處方箋會過期？ 食藥署：「一般箋」過3天就失效

食藥署表示，一般箋要在醫師開立後3日內必須領藥，如遇到例假日可順延，但超過時間，處方箋就會失效；圖為情境照。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕處方箋有分「一般箋」跟「慢性病連續處方箋」，食藥署表示，一般箋要在醫師開立後3日內必須領藥，如遇到例假日可順延，但超過時間，處方箋就會失效；而慢性病連續處方箋依照醫師開立的天數，以28-30日為基準，乘以領藥的次數為慢性病連續處方箋的有效期間。例如28日的處方，醫師開立3個月，則在開藥日的84日內都有效。

食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文指出，一般箋通常是去診所看感冒，或是一些小病時，醫師會開的處方，通常是開3天藥。如果是新診斷的慢性疾病，醫師也可能會開一個月內的一般箋，來初步評估這樣的用藥是否適合。慢性處方箋則是在醫師覺得病情穩定後，可以一次開立2-3個月用量的藥，病人則可以每個月分次在藥局領取。

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食藥署提醒，雖然醫師開立的連續處方還沒有過期，但領藥的當下仍需要符合「剩餘藥量不可以大於10天」的原則。醫院開立的處方箋通常需要依照處方箋上面的日期領藥，如果民眾不清楚處方箋有沒有過期，都能諮詢社區藥局的藥師，也可以到社區藥局領藥。

食藥署指出，慢性病連續處方箋依照醫師開立的天數，以28-30日為基準，乘以領藥的次數為慢性病連續處方箋的有效期間；圖為情境照。（資料照）

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