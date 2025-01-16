健康網》衛福部開放變性手術？ 醫駁斥：是增加限制

醫師駁斥，新規範不只多了限制手術年齡，還需要心理師與兒童內分泌科等多專科專家，明明是減少悲劇發生美意，怎麼會被曲解誤導；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日衛福部針對先天有雙性器官（俗稱陰陽人）兒童的「醫療矯正手術」更新指引，把原先在「青春期前」就進行性器官的整形手術，移到12歲後（除非有癌化或影響生理機能者），但有報導稱「衛福部核准未成年做變性手術」，林口長庚醫院新陳代謝暨內分泌科醫師許哲綸駁斥，新規範不只多了限制手術年齡，還需要心理師與兒童內分泌科等多專科專家，明明是減少悲劇發生美意，怎麼會被曲解誤導。

許哲綸在臉書專頁「許哲綸醫師：新陳代謝，內分泌」發文說明，以往經由有限的證據，決定兒童性別，再手術移除「錯誤性別」的外觀。但這個過程，不一定有嚴謹的規範，甚至導致有些個案被「判定錯誤」。

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2018年監察院的調查指出，有個雙性的個案，出生時被「判定」成女性，在兒童期就切除了男性特徵，但青春期時卻發現自己也長了喉結和鬍子。更有其他個案因幼時被性別選擇錯誤，長大後痛苦地尋求「再變性」的案例。

許哲綸指出，衛福部在2018年就公告「未成年雙性人之醫療矯正手術共同性建議原則」，明訂未滿12歲者，除非有癌化或影響生理機能者，不得執行性別手術。12-18歲若有適應困難者，才得以由專業團隊評估後進行治療。滿18歲者則需經專業團隊評估後始得執行。

許哲綸說，專業團隊除了要有染色體實驗室以外，更要有兒童內分泌科、兒童外科、兒童泌尿科、兒童及青少年精神科等專業醫師、具青少年衡鑑經驗之心理師。這樣的限制，能完全地保護了兒童的身體自主權，避免掉更多「變錯性別」悲劇的發生。

變性手術目前規範不變

許哲綸表示，大家關心的變性手術部分，目前台灣對於跨性別變性手術的規範並無放寬。一樣是兩位精神科專業認定，並在內分泌科或相關科別荷爾蒙治療半年後才可以進行。

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