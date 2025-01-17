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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》年節禮盒「這2樣」更好！營養師：對心血管有益

2025/01/17 11:27

李婉萍指出，綜合堅果禮盒往往有腰果、開心果、芝麻、杏仁等，都可以適量攝取；示意圖。（圖取自freepik）

李婉萍指出，綜合堅果禮盒往往有腰果、開心果、芝麻、杏仁等，都可以適量攝取；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肉乾、蛋捲、米果、餅乾等常見禮盒，都有高油、高鹽、高糖的風險。營養師李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發文表示，以禮盒來說，綜合堅果禮盒、海苔禮盒是相對比較健康的，堅果富含好的油脂，對心血管有益，海苔有豐富的纖維量。而果凍、蒟蒻禮盒減重者可以吃，但建議小朋友不要吃，若一定要吃，在下午三點前較好，以免晚上睡不著。

飲品、主食得計算

李婉萍說，這些禮品的共同點就是十分涮嘴，餅乾跟蘿蔔糕、年糕一樣，都是澱粉，甚至還加油、加糖。這時的飲品建議選，無糖的紅茶、綠茶或花草茶，下午有多吃幾片禮盒的點心，晚餐的澱粉主食和油量，記得要減半，才不會負擔太重。

海苔、堅果更健康

李婉萍指出，綜合堅果禮盒往往有腰果、開心果、芝麻、杏仁等，都可以適量攝取；堅果富含好的油脂，對心血管有益，還有維生素E及礦物質鎂、鋅。海苔禮盒有豐富的纖維，市售一包14克的小盒海苔，就有1.6克的纖維，相當於一碗煮熟的高麗菜纖維量。且不怕長輩咬不動，小孩也喜歡。

李婉萍建議，4歲以下的小朋友不要吃果凍，想吃的話，就要幫忙切小塊一點，以防吞不下去；示意圖。（圖取自photoAC）

李婉萍建議，4歲以下的小朋友不要吃果凍，想吃的話，就要幫忙切小塊一點，以防吞不下去；示意圖。（圖取自photoAC）

不建議小孩吃果凍、蒟蒻

李婉萍說，有些果凍、軟糖也會被做成禮盒，挑選原則先看是否五彩繽紛，一般有顏色，就容易吃到人工色素，小朋友過動的機率會提高。不建議4歲以下的小朋友吃果凍，想吃的話，就要幫忙切小塊一點，以防吞不下去。

減肥者可吃 注意糖攝取量

李婉萍提到，現在市售有些低卡的蒟蒻、果凍禮盒，怕胖的朋友可以吃，但建議在白天吃，讓身體有時間消化。比起肉乾、餅乾類，果凍沒有油和鹽的問題，但糖量也是要當心，有吃點心就不要再喝果汁、有糖飲料。

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