健康網》「膀胱太害羞」出門在外尿不出來！醫曝原因解法

醫師表示，膀胱害羞症可能是因童年經歷、心理陰影或身體問題，例如：公共場合有陰影、曾受性侵傷害等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你聽過「膀胱害羞症」嗎？泌尿科醫師黃冠鈞表示，膀胱害羞症是一種因心理壓力或緊張，導致無法在公共場合排尿的情況。造成原因可能是童年經歷、心理陰影或身體問題，例如：小時候戒尿布時被罵、公共場合有陰影、曾受性侵傷害、攝護腺肥大。改善的方法有生理、心理治療，以及認知訓練。

此病產生的問題

在公共廁所總是尿不出來？或是尿意來襲時，卻因環境壓力無法順利排尿？黃冠鈞在臉書專頁「黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌」發文指出，若在外如廁總是感到很不自在，或許是膀胱害羞症。這不僅會造成生活不便，還可能引發泌尿道感染、腎臟發炎狀況、影響人際關係、心理壓力增加等問題。

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3方法改善

●生理治療：在泌尿科會診下，針對生理問題安排攝護腺相關檢查，確認是否需進行藥物治療，改善生理上的排尿困擾。

醫師說，可嘗試使用最旁邊的小便斗或隔間，慢慢適應公共場合；圖為情境照。（圖取自freepik）

●心理治療：若排除生理的因素，則進一步評估是否轉診至身心科，由身心科醫師針對困擾，進行詳細評估與診療。可以透過心理諮商，或搭配適當藥物治療，找出根本原因。

●認知訓練：面對膀胱害羞症的情況，會從認知訓練練習，可嘗試使用最旁邊的小便斗或隔間，慢慢適應公共場合。

小提醒

黃冠鈞提到，出門後仍要適當的飲水，不要因為不敢外出如廁，而不喝水或憋尿。若初期很難跨越心理障礙，可以選擇到馬桶間如廁，漸進式的練習適應公共空間，慢慢降低不敢在外如廁的頻率。

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