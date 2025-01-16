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健康 > 護眼顧齒

健康網》角膜塑型片比眼鏡更適合小孩 醫：有這4好處

2025/01/16 16:27

醫師指出，角膜塑型片不需頻繁拿取，可增加孩子的學習效率；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，角膜塑型片不需頻繁拿取，可增加孩子的學習效率；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為什麼小孩子比較適合戴角膜塑型片，不能跟大人一樣戴眼鏡就好嗎？高雄諾貝爾眼科診所執行長粘靖旻在其臉書粉專「粘靖旻眼科醫師／高雄屏東」發文表示，角膜塑型片不需頻繁拿取，可增加孩子的學習效率，在戶外跑跳時也更輕鬆安全，更能降低未來高度近視帶來的風險。

小孩戴角膜塑型片的4個好處

●兒童視力尚未穩定：粘靖旻指出，孩子的眼球正處於發育階段，近視度數容易快速增加。角膜塑型片能在這個階段發揮抑制近視增長的作用，避免成年後高度近視帶來的視網膜剝離、黃斑病變等併發症。此外，隨著年齡增長，眼球結構逐漸穩定，小時候使用角膜塑型片可以大幅降低未來近視相關併發症的風險。

●更容易養成良好的護理習慣：粘靖旻表示，在家長的指導下，小朋友能更早建立良好的鏡片清潔與護理習慣，確保使用安全。此外，透過家長的監督與教育，孩子可以從小學習到正確的眼睛健康管理觀念，受益終身。

●避免學習與生活不便：粘靖旻提到，孩子在課堂上或日常生活中若需頻繁取下眼鏡或調整視角，容易影響學習效率。佩戴角膜塑型片後，裸眼視力清晰，讓孩子的學習與玩樂更輕鬆。裸眼視力的提升，還能增強孩子的自信心，讓他們更加積極地參與課堂討論或體育活動。

●提供靈活性與安全性：粘靖旻說明，孩子在運動或參加戶外活動時，傳統眼鏡可能會限制行動，而角膜塑型片則能讓孩子自由自在地奔跑、跳躍。另外，相較於隱形眼鏡，角膜塑型片的夜間使用特性降低了白天遺失或污染的風險，讓家長更安心。

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