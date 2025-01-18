健康網》尾牙醒酒攻略！中醫曝「4穴位」解頭痛、噁心

宿醉會頭痛、噁心想吐，可以按穴道、泡葛花解酒茶舒緩；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近常因尾牙、聚餐，黃湯一杯接著一杯，噁心想吐、頭痛宿醉樣樣來嗎？澄品中醫診所中醫師陳詩潔在臉書專頁「澄品中醫」發文表示，可以按穴道、泡葛花解酒茶。百會穴有助於疏解，因酒精引起的頭脹；合谷穴能減輕酒後頭痛、煩躁感；內關穴能緩解酒後噁心、反胃；膻中穴能改善酒後胸悶、氣短，噁心反胃、胃氣上逆的症狀。

百會穴

●位置：在頭頂正中央，兩耳尖連線的中點。

請繼續往下閱讀...

●功效：醒腦開竅，改善頭暈、昏沉，平肝熄風，幫助疏解因酒精引起的頭脹。

●按摩方法：用指腹按壓或輕輕敲擊，每次約1-2分鐘，力度適中，感到微酸、微脹即可。

合谷穴

●位置：在手背上，拇指和食指之間的虎口處，靠近第二掌骨的中點。

●功效：疏風清熱，調節全身氣機，幫助減輕酒後頭痛、煩躁感。

●按摩方法：用拇指指腹按壓另一隻手，感覺酸脹為宜，左右手各按壓1-2分鐘。

中醫師說，按內關穴能寧心安神，緩解酒後噁心、反胃，調理胃腸功能，幫助減輕不適；圖為情境照。（圖取自photoAC）

內關穴

●位置：在前臂內側，腕橫紋上約三指寬的地方，兩條筋之間。

●功效：寧心安神，緩解酒後噁心、反胃，調理胃腸功能，幫助減輕不適。

●按摩方法：用一手拇指按壓，保持一定力度，感到酸脹或舒適為宜，每次按壓1-2分鐘，左右手交替進行。

膻中穴

●位置：在胸部正中線上，兩乳頭連線的中點處。

●功效：舒解酒後胸悶、氣短的症狀，並改善噁心反胃、胃氣上逆，促進氣血運行，增強全身代謝。

●按摩方法：用中指或拇指指腹輕輕按壓，按壓時保持均勻力度，以感到微酸、微脹為宜，每次按壓約1-2分鐘，配合深呼吸可增強效果。

葛花解酒茶

陳詩潔說，準備6種藥材：葛花2錢、陳皮2錢、山楂1錢、薄荷0.5錢、神麴0.5錢、茯苓1錢，以及1000c.c.的水。先放入藥材，煮滾後轉小火，繼續煮沸10分鐘，關火後繼續悶5分鐘即可。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法