健康網》新春出遊防近視！國健署曝「3招」家長必學

國健署表示，戶外遠距離的視野，可促進眼球肌肉放鬆，和眼睛屈光度的調整，有助於預防及延緩近視發生；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎！連續超過2小時，且近距離使用眼睛，近視的風險會增加30%。國民健康署在臉書專頁發文分享3招降低近視風險，掌握「遠視儲備量」，定期做散瞳驗光，檢查真正的度數；外出踏青多看遠，戶外活動能促進眼球肌肉放鬆；減少長時間近距離用眼，每用眼30分鐘，就休息10分鐘，且每天的戶外活動要達120分鐘。

第1招：掌握「遠視儲備量」 定期散瞳驗光

國健署說，要檢驗遠視儲備量還有多少，需要由眼科醫師使用散瞳劑點眼，讓眼睛放鬆後，再做散瞳驗光，才可以檢測出真正的度數。因此，家長務必每年定期帶孩子至眼科做散瞳驗光檢查，清楚掌握孩子的遠視儲備量，若有視力問題才能及時加以預防或治療。

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第2招：外出踏青 多看遠

國健署建議家長，可以把握寒假、過年期間，帶孩子出來走走，陽光中的自然光線，會增加視網膜多巴胺分泌的量，抑制眼軸伸長。透過戶外遠距離的視野，促進眼球肌肉放鬆，和眼睛屈光度的調整，有助於預防及延緩近視發生。

醫師指出，長時間畫畫、玩積木，或長時間閱讀和寫作業，沒有足夠的休息及戶外活動時間，都可能會近視；圖為情境照。（圖取自freepik）

第3招：減少長時間 近距離用眼

根據臨床眼科醫師指出，近視原因是長時間，且近距離的使用眼睛，如果用眼連續超過2小時，近視的風險就會增加30%。像是長時間畫畫、玩積木，或長時間閱讀和寫作業，沒有足夠的休息及戶外活動時間，都可能會近視。

保護孩子遠離近視

國健署提到，長時間近距離用眼過度，過快消耗遠視儲備量，就可能提早進入近視危險期，為守護兒童視力與遠離近視威脅，國健署提醒家長，平日多注意孩子視力保健，包括：2歲以下兒童避免看螢幕，2歲以上每日不要超過1小時。

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