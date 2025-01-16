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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

年輕型大腸癌攀升高於日韓 公費篩檢下修至40歲有家族史

2025/01/16 14:11

國健署與醫界、藝人李㼈（左三）一起宣導大腸癌定期篩檢的重要性。（國健署提供）

國健署與醫界、藝人李㼈（左三）一起宣導大腸癌定期篩檢的重要性。（國健署提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕國內年輕型大腸癌發生率上升，甚至高於英美日韓等國，因此今（2025）年起公費篩檢對象由原本提供50至74歲族群，擴大至45至74歲民眾及40至44歲有父母、子女或兄弟姊妹診斷為大腸癌的具家族病史者，可接受每2年1次糞便潛血檢查，以利早期發現、早期治療，守住存活機會。

台大醫學院內科臨床教授、台灣大腸癌篩檢計畫主持人邱瀚模表示，檢視2010至2018年的數據，不同於50至59歲大腸癌發生率下降，40至44歲從每10萬人有21人上升至29.8人，45至49歲也由每10萬人有40.4人上揚至49.8人。

此外，邱瀚模指出，若以2020年的數值來看，男性大腸癌發生率為每10萬人有43.12人、女性29.31人，高於美國、英國、澳洲、日本、韓國、新加坡等地，直言雖然全球年輕型大腸癌呈現增加趨勢，但台灣發生率在其中「名列前茅」，這是非常不名譽的事情，除了好好探討危險因子外，落實篩檢也是關鍵。

中華民國大腸直腸外科醫學會副秘書長張巨成說明，50歲以下大腸癌個案數從2012年的1871人成長至2022年的2049人，第一期占24.1％、第四期22.7％，第一期往往是緊張心態，一有不舒服立刻就醫，第四期則是抱持「不會是我」的僥倖。

張巨成指出，50歲以下罹患大腸癌，第一期至第四期的5年存活率依序是97.2％、96.9％、77.5％、22.6％，高於65歲以上的84.8％、76.8％、68.3％、13.9％，呼籲不用氣餒，應積極治療。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，大腸癌為國人發生率第2位的癌症，2022年新增1萬7643名個案，平均每29分47秒就有1人罹患大腸癌、每77分24秒就有1人死於大腸癌，發生年齡中位數為67歲、死亡年齡中位數為73歲。

林莉茹說明，為落實健康台灣政策，目標2030年癌症死亡率減少3分之1，因此今年擴大公費癌症篩檢對象，其中大腸癌篩檢放寬為45至74歲民眾、40至44歲具家族史者，可接受每2年1次糞便潛血檢查，強調定期篩檢可減少29%的晚期大腸癌發生率、降低35%的死亡率。

國健署也邀請藝人李㼈一起宣導大腸癌篩檢的重要性，林莉茹並提醒，糞便潛血陽性者，每2人就有1人有大腸瘜肉、每20人就有1人為大腸癌，但若篩檢陽性未及時進一步大腸鏡篩檢，死亡風險將增加64%。至於防範大腸癌，與飲食習慣息息相關，必須掌握「3多、3少、3去」飲食原則，包含多蔬果、多喝水、多運動；少油鹽、少紅肉、少醬料；去肉皮、去肥油、去焦黑。

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