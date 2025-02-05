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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》減醣＝不吃飯、澱粉？ 營養師教4招正確減醣

2025/02/05 11:40

營養師表示，減醣不等於拒絕澱粉，而是優先選擇糙米、藜麥、燕麥等低升糖原型食物；示意圖。（圖取自photo AC）

營養師表示，減醣不等於拒絕澱粉，而是優先選擇糙米、藜麥、燕麥等低升糖原型食物；示意圖。（圖取自photo AC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人以為減醣就是少吃飯或不吃澱粉，但事實上真正該避開的是精製澱粉！營養師薛曉晶表示，澱粉可分為原型澱粉、精製澱粉，其中前者保留天然纖維及營養素，能穩糖，延緩飢餓感，可幫助減重；反之，精製澱粉容易使血糖波動，且沒有飽足感，容易過量食用，且不利於健康，因此減醣不等於拒絕澱粉，而是優先選擇糙米、藜麥、燕麥等低升糖原型食物。

薛曉晶於臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，澱粉其實可分為原型澱粉、精製澱粉，其中原型澱粉指的是米飯等，其保留天然纖維與營養素，能穩定血糖，提供持續能量，有助於能量代謝、延緩飢餓感，助減重。

營養師表示，精製澱粉如麵食、吐司等，因去除了外層纖維與胚芽，導致升糖指數高，引發血糖快速波動，缺乏飽足感，容易過量攝取；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，精製澱粉如麵食、吐司等，因去除了外層纖維與胚芽，導致升糖指數高，引發血糖快速波動，缺乏飽足感，容易過量攝取；示意圖。（圖取自freepik）

薛曉晶進一步說明，精製澱粉如麵食、吐司等，因去除了外層纖維與胚芽，導致升糖指數（GI）高，容易引發血糖快速波動，且熱量高，卻缺乏飽足感，容易過量攝取，導致肥胖、胰島素阻抗與慢性疾病。因此減醣不等於拒絕澱粉，而是優先選擇糙米、藜麥、燕麥等低升糖原型食物。

如何正確減醣？薛曉晶建議可從4方向改變，首先少吃精製澱粉，並選擇全穀原型食物，以糙米、紫米、藜麥、地瓜等取代白米飯，讓血糖穩定更輕鬆；同時餐餐均衡搭配高纖蔬菜與蛋白質，降低澱粉對血糖的影響；最後也應控制1餐澱粉在拳頭大小份量，不過量，也不用完全避免。

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