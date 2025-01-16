照顧失智長輩 北市東區扶輪社捐「聖功長照爺奶村」百萬

台北市東區扶輪社捐助165萬元，協助「聖功長照爺奶村」早日興建落成。（聖功醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕響應天主教聖功醫療財團法人募款興建「聖功長照爺奶村」，台北市東區扶輪社捐助165萬元拋磚引玉。捐助活動由北市東區扶輪社長潘建誠代表捐贈，天主教聖功醫療財團法人執行長楊儀華和聖功醫院院長劉文欽代表受贈。

聖功長照爺奶村位於高雄燕巢區深水里，計畫引進聖功醫院醫療資源，基地廣達9500平方公尺，總樓地板面積近1萬5000平方公尺，將由3棟建物構成，主建築2至4樓可容納198名失智失能長輩住宿，每層樓規劃為獨立4小區，特別是4樓照顧專區，可服務48位失智失能長輩。另規劃有診所、餐廳、健康促進中心、會議廳、戶外開放場域等，以滿足長輩的日常需求。

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楊儀華表示，失智長輩會有特殊的精神變化與行為改變，不僅自己辛苦，照顧者更容易心力交瘁，加上目前住宿型失智照顧機構不多，聖功修女會願分擔失智失能家庭的照顧責任。

劉文欽說，聖功醫院日照中心僅安置失智長輩，採蒙特梭利照護方式，是未來爺奶村的照顧模範，另將規畫預防及延緩失能課程，豐富在地社區長者晚年生活。

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