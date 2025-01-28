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健康網》新「鱻」出鍋！ 漁業署教做「五彩繽紛烏魚燒」
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕過年期間，家家戶戶餐桌上一定都會出現「魚」，象徵年年有餘。漁業署也在臉書專頁「農業部漁業署」發影片分享「五彩繽紛烏魚燒」料理，備料及做法都很簡單，營養價值也高，1條有高達18克的蛋白質，是冬日必吃的美味。
漁業署指出，不論養殖烏或是野生烏，肉質都是肥美軟嫩又細膩，將其煎至金黃酥脆的狀態，刷上鹹中帶甜的照燒醬，再搭配脆口繽紛的筍丁及彩椒，是冬令必嚐的絕佳珍饌。
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此外，漁業署也表示，「五彩繽紛烏魚燒」這道菜營養價值高、熱量低，熱量234.7大卡、蛋白質18.2克、脂肪14.7克。準備食材及烹飪步驟都很簡單，方便民眾在家自行料理。
事前準備
●食材工具：烏魚排500g、紅&黃甜椒切丁30g、青椒切丁30g、沙拉筍切丁30g；炙燒噴槍工具。
●調味料：油50cc、燒烤醬100g。
料理5步驟：
1.先將烏魚排切塊備用。
2.熱鍋，將切塊烏魚排煎熟，完成後取出。
3.原鍋炒香甜椒丁、筍丁備用。
4.把剛煎好的烏魚排刷上燒烤醬，炙燒約1-2分鐘。
5.烏魚盛盤，撒上炒好的食材即可享用。
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