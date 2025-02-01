健康網》隔夜菜不一定會致癌！ 營養師：做到5件事保安全

營養師強調，隔夜菜不太會致癌，只是會降低人體的健康；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕也許你現在還在消化不慎煮太多的除夕年夜飯，對吧？但有不少傳言指出，吃隔夜菜會致癌！柏飛營養諮詢中心院長蘇妍臣在臉書粉專「蘇妍臣-婦孕幼童營養師」發文解釋，隔夜菜不太會致癌，只是會降低人體的健康。她分享，只要做到5件事就能保障安全，煮熟後快分裝、碰過口水的食物當餐吃完、煮熟食物2小時內收冰箱、烹調的冷藏再加熱以1次為限，以及冷藏後於2天內吃完。

蘇妍臣說，與其說吃冷藏隔夜菜可能致癌，還不如說平日吃口炸排骨、炸雞排或是薯條雞塊等產生的丙烯醯胺、二聚體及三聚體的致癌風險高出更多。她接著表示，其實只要將煮熟的食物確實做到以下5件事，就能提升食用安全性。

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1.煮熟後儘快分裝：不要等到煮整鍋之後，碰過口水的筷子、湯匙都進去鍋子攪一攪後再收進冰箱，因為嘴巴跟口水細菌很多，剛煮完的新鮮食物細菌不多，但是若碰過沾滿口水的筷子與湯匙，細菌就會增加。

2.碰過口水的食物最好當餐吃完。

3.烹調後食材在2小時內收冰箱：不用擔心食物溫溫的收冰箱，冰箱會壞掉。第1，如今的冰箱沒有那麼脆弱；第2，等食物放冷才收冰箱，會先壞掉的，是人的腸胃。

營養師提醒，煮熟後的食物最好在2小時內收冰箱，若要等食物放冷才收冰箱，人的腸胃可能會先壞掉；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

4.烹調的冷藏再加熱以1次為限：細菌不耐熱，但是細菌在常溫中產生的毒素很耐熱，所以儘可能讓食物溫度逃離危險溫度帶（7-60℃，60度在體感上是摸起來會燙，但是可以忍受的程度）。

5.冷藏後於2天內吃完：蘇妍臣強調，只要有做到這件事，是不會產生可能致癌物「亞硝酸鹽」的。首先，亞硝酸鹽是否真的會致癌還說不定；再來，香港官方已經直接做實驗證實，煮熟的蔬菜即使在冰箱中放2天，也不會產生絲毫的亞硝酸鹽。

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