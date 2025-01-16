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健康網》經痛不舒服？ 中醫推「益母草雞蛋」活血止痛

2025/01/16 20:15

中醫師表示，除了透過熱敷緩解經痛外，也可透過藥膳食補方緩解不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師表示，除了透過熱敷緩解經痛外，也可透過藥膳食補方緩解不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕生理期報到！有些女性經痛到抱肚、打滾，只能靠止痛藥度過？澄觀中醫診所副院長闕麗容表示，除了透過熱敷外，也推薦「益母草雞蛋」藥膳食補方，適用於所有患者，其有助於活血去瘀、通經止痛。

闕麗容在臉書專頁「臻觀 / 澄觀中醫診所」發文指出，經痛真的讓人很不舒服，除了熱敷來緩解疼痛外，也可透過藥膳食補方緩解不適，如益母草雞蛋，有助於活血去瘀、通經止痛，適用於所有患者。煮法配料快速又簡單，有經痛問題的都可以試試看。

準備材料：益母草30克、雞蛋2顆、少許紅糖。

圖為益母草。（資料照）

圖為益母草。（資料照）

製作步驟：

1.益母草、雞蛋加入適量清水同煮。

2.待雞蛋煮熟後，剝去蛋殼。

3.再加入紅糖，稍微煮一下，就大功告成。

國健署也曾於臉書專頁提供5種避免、改善經痛方式，首先經期保持平常心並適度休息，若對月經有抗拒心或心情不好，有可能會加強經痛的感覺；可從事緩和運動，如做體操、腹式深呼吸、散步或快走等，或做膝胸臥式，改善經痛不適；適時熱敷下腹部、喝熱飲，可幫助血液循環，舒緩疼痛；或是透過足浴刺激足穴位與保暖，以舒緩疼痛。最後，若經痛未改善，建議尋求醫師協助。

國健署建議，經期時，可從事緩和運動，如做體操、腹式深呼吸、散步或快走等，或做膝胸臥式，改善經痛不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署建議，經期時，可從事緩和運動，如做體操、腹式深呼吸、散步或快走等，或做膝胸臥式，改善經痛不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

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