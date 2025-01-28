自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》新年吃蘿蔔討「好彩頭」！ 中醫推3煮法

2025/01/28 08:31

中醫指出，白蘿蔔被譽為「平民人參」，對身體有諸多好處，料理方法也很多元，生吃或煮湯都可以。（資料照）

中醫指出，白蘿蔔被譽為「平民人參」，對身體有諸多好處，料理方法也很多元，生吃或煮湯都可以。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年想討個好彩頭，不妨吃點菜頭吧！昌盛堂中醫診所在臉書專頁發文分享，白蘿蔔可謂冬季代表性食材之一，能活用於各種料理中，甚至被譽為「平民人參」。中醫推薦3種煮法，生吃磨泥、冷凍煮法、熬煮成火鍋清淡湯底。

中醫指出，白蘿蔔熱量低、營養價值高，富含維生素C、天然酵母、膳食纖維及多種礦物質，對身體有以下3個好處，特別適合追求健康飲食的人群食用。

●促進消化：含有及天然酵素，有助於分解蛋白質與脂肪，減輕腸胃負擔。

●提升免疫力：維生素C幫助抗氧化與膠原蛋白生成，助肌膚健康又能預防感冒。

●排毒養顏：膳食纖維促進腸道蠕動，排出毒素，讓身體輕盈又有光彩。

此外，中醫也分享，白蘿蔔性涼、味辛甘，用於中醫治病有3用途，特別是針對冬季常見的不適症狀，如血液循環不佳、喉嚨乾癢等。

●潤肺止咳：適合乾燥季節緩解喉嚨不適。

●降血壓、助循環：含有異硫氰酸酯，有助於改善血液健康，預防高血壓與動脈硬化。

●清熱解毒：對上火或腸胃積滯有一定的調節效果。

中醫分享，白蘿蔔性涼、味辛甘，能治冬季常見的不適症狀，如喉嚨乾癢；示意圖。（圖取自freepik）

中醫分享，白蘿蔔性涼、味辛甘，能治冬季常見的不適症狀，如喉嚨乾癢；示意圖。（圖取自freepik）

中醫表示，冬季吃白蘿蔔不僅享受美味，還能體會食補的智慧。他分享白蘿蔔3種煮法，生吃磨泥、冷凍料理、火鍋湯底，營養又健康。

●生吃磨泥：營養釋放效果更佳，推薦搭配醬汁涼拌。

●冷凍煮法：將白蘿蔔先冷凍再煮，能快速煮爛入味，暖心暖胃。

●清淡湯底火鍋：昆布湯、清雞湯中加入白蘿蔔，既溫暖又滋補。

不過，中醫也提醒，白蘿蔔雖好，但脾胃虛弱的人需特別注意，可以加生薑一起煮，中和寒性，適量食用，避免腹瀉問題。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中