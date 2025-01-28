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健康網》新年吃蘿蔔討「好彩頭」！ 中醫推3煮法
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕過年想討個好彩頭，不妨吃點菜頭吧！昌盛堂中醫診所在臉書專頁發文分享，白蘿蔔可謂冬季代表性食材之一，能活用於各種料理中，甚至被譽為「平民人參」。中醫推薦3種煮法，生吃磨泥、冷凍煮法、熬煮成火鍋清淡湯底。
中醫指出，白蘿蔔熱量低、營養價值高，富含維生素C、天然酵母、膳食纖維及多種礦物質，對身體有以下3個好處，特別適合追求健康飲食的人群食用。
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●促進消化：含有及天然酵素，有助於分解蛋白質與脂肪，減輕腸胃負擔。
●提升免疫力：維生素C幫助抗氧化與膠原蛋白生成，助肌膚健康又能預防感冒。
●排毒養顏：膳食纖維促進腸道蠕動，排出毒素，讓身體輕盈又有光彩。
此外，中醫也分享，白蘿蔔性涼、味辛甘，用於中醫治病有3用途，特別是針對冬季常見的不適症狀，如血液循環不佳、喉嚨乾癢等。
●潤肺止咳：適合乾燥季節緩解喉嚨不適。
●降血壓、助循環：含有異硫氰酸酯，有助於改善血液健康，預防高血壓與動脈硬化。
●清熱解毒：對上火或腸胃積滯有一定的調節效果。
中醫表示，冬季吃白蘿蔔不僅享受美味，還能體會食補的智慧。他分享白蘿蔔3種煮法，生吃磨泥、冷凍料理、火鍋湯底，營養又健康。
●生吃磨泥：營養釋放效果更佳，推薦搭配醬汁涼拌。
●冷凍煮法：將白蘿蔔先冷凍再煮，能快速煮爛入味，暖心暖胃。
●清淡湯底火鍋：昆布湯、清雞湯中加入白蘿蔔，既溫暖又滋補。
不過，中醫也提醒，白蘿蔔雖好，但脾胃虛弱的人需特別注意，可以加生薑一起煮，中和寒性，適量食用，避免腹瀉問題。
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