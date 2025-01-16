尿失禁困擾25％女性！無張力尿道中段吊帶手術 咳嗽不漏尿

女性尿失禁雖不會對人體造成明顯或劇烈傷害，但對生活品質的影響甚深。（示意圖，台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕42歲李女士有重度肥胖、慢性咳嗽等病史，8年前曾有自然產及子宮切除經驗，導致她只要咳嗽、打噴嚏都會出現漏尿情形，對生活造成一定困擾，種種原因拖延至今才到醫院泌尿科求診，經檢查後診斷為應力性尿失禁，醫師執行尿道中段吊帶手術，順利改善李女士多年的漏尿困擾。

台北慈濟醫院泌尿科醫師趙梓辰指出，尿失禁又可略分為應力性、急迫性、混合性、及滿溢性4類，應力性尿失禁指的是身體因咳嗽、打噴嚏、搬重物等腹壓增加時，出現漏尿或滲尿，好發於有生產經驗、曾接受婦科手術、肥胖、或抽菸的女性。

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急迫性尿失禁主要因膀胱表皮細胞過度敏感或是肌肉過度活躍所引起，時常在完全清醒的狀態下有強烈排尿感，卻無法即時到廁所如廁，隨著女性年齡增長而容易發生；若兩者皆有則稱為混合性尿失禁。

滿溢性尿失禁則是因膀胱過缺乏收縮力，造成尿液滯留在膀胱，直到膀胱內壓超過尿道阻力時，就會造成尿液滲漏，常見於腦部、脊椎有神經性病變的病人身上。

趙梓辰說，台灣女性尿失禁的發生率相當普遍，據研究估計約有25％的女性曾經歷不同程度的困擾，臨床上，醫師首先會透過尿液檢查排除急性泌尿道感染問題，再經由內診、排尿日記記錄、棉墊測漏試驗、超音波檢查評估尿失禁的程度，針對比較複雜的病人，則可利用尿路動力學檢查，確定排尿問題的原因。

他指出，以女性最常見的應力性尿失禁為例，現今積極治療策略分成尿道中段吊帶手術及尿道填充物注射兩個方向，前者自陰道進入，於陰道前壁劃一道1至2公分的傷口，將無張力尿道網膜植於恥骨或閉鎖孔，使網膜與組織結合形成有承托力的組織；後者是將長效型的聚丙烯合成水凝膠注射至膀胱頸和尿道位置，以此增加尿道阻力。

台北慈濟醫院泌尿科醫師趙梓辰。（台北慈濟醫院提供）

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