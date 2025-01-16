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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》生理期運動能舒緩經痛！ 醫列「4種類」適合做

2025/01/16 16:45

醫師指出，想做激烈運動的人，可以選擇嬰兒式、貓牛式等舒緩體式，不僅能放鬆腰背肌肉，還有助於緩解乳房腫脹與腹脹；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，想做激烈運動的人，可以選擇嬰兒式、貓牛式等舒緩體式，不僅能放鬆腰背肌肉，還有助於緩解乳房腫脹與腹脹；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，月經來可以健身嗎？會不會容易經血逆流，或讓經痛更嚴重，反而對身體不好？」台中榮總婦產科醫師謝筱芸引述研究指出，其實，運動是經期保養的好幫手，不僅能舒緩經痛，還能帶來身心多重益處。建議做4種運動：瑜伽和伸展運動、低強度有氧運動、輕度重量訓練、游泳。

謝筱芸在臉書專頁「謝筱芸醫師的泌密診療室」發文表示，一篇發表於《美國婦產科雜誌》 （AJOG）的研究指出，運動可以減輕經痛的強度與持續時間。這項研究分析了15項隨機對照試驗，涉及1681名女性，結果顯示：

●運動可減少痛經強度約2分（以視覺類比量表測量）。

●痛經持續時間可縮短約4小時。

運動可能透過改善血液循環、降低子宮內前列腺素濃度，以及釋放腦內啡，達到緩解經痛的效果。

醫師表示，若體力許可，可進行輕重量的力量訓練，如啞鈴或彈力帶運動，避免過度增加腹壓的動作（如深蹲或大重量）；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，若體力許可，可進行輕重量的力量訓練，如啞鈴或彈力帶運動，避免過度增加腹壓的動作（如深蹲或大重量）；圖為情境照。（圖取自freepik）

4類運動適合經期做

●瑜伽和伸展運動：不想做激烈運動的人，可以選擇嬰兒式、貓牛式等舒緩體式，不僅能放鬆腰背肌肉，還有助於緩解乳房腫脹與腹脹。

●低強度有氧運動：像散步、慢跑或輕鬆騎腳踏車，也不會對身體造成過多負擔。如果能保持「稍微喘但能講話」的節奏就剛剛好。

●輕度重量訓練：若體力許可，可進行輕重量的力量訓練，如啞鈴或彈力帶運動，可避免過度增加腹壓的動作（如深蹲或大重量）。

●游泳：水的浮力能減輕關節壓力，讓運動過程更加輕鬆，並有助於減輕經痛與腰痠。

運動3點注意 確保防護用品靠得住

●避免過度運動：身體疲累時，適當放慢節奏或選擇休息更為重要。

●注意補充水分：建議每天喝足2000c.c.水分，幫助排除身體多餘的鹽分，減少浮腫。

●選擇舒適的經期防護用品：確保防護用品的吸收力足夠，以免運動過程中感到不適。像棉條和月亮杯、月經碟片等，讓月經期間運動更舒適。

謝筱芸表示，經期是身體的「修復階段」，可以根據自己每一天的狀態調整運動強度，讓運動成為緩解經痛的好幫手，享受更輕鬆舒服的生理期。

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