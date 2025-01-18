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健康網》喝咖啡預防巴金森氏症！ 醫：「這杯數」效果佳

2025/01/18 06:32

研究發現，咖啡可減緩、預防巴金森氏症（PD）風險；示意圖。（圖取自freepik）

研究發現，咖啡可減緩、預防巴金森氏症（PD）風險；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早上喝咖啡助提神，是許多人的日常！新北市立土城醫院神經內科主治醫師謝珮甄引述國外研究指出，其實咖啡也可以減緩、預防巴金森氏症（PD）風險，尤其在男性、停經後女性中的保護作用較為明顯，建議若要飲用咖啡，每日約3杯咖啡（300毫克咖啡因）保護力最佳，千萬別喝太多、太晚喝，以免傷身。

謝珮甄在臉書專頁「珮珮醫師 疼痛的解鈴人 神經內科謝珮甄」發文引述研究指出，追蹤8004名日本裔美國男性長達30年，分析排出了吸菸影響，發現每日攝取≥784毫克咖啡因者，相比於不喝咖啡者，PD風險降低約5倍。

該研究也引述健康專業人員隨訪研究（Health Professionals’ Follow-Up Study）及護士健康研究（Nurses’ Health Study），涉及47,351名男性和88,565名女性之研究，同樣地也發現咖啡因攝取者的PD風險顯著降低。不只如此，芬蘭流動診所健康調查（Finnish Mobile Clinic Health Examination Survey）和丹麥病例對照研究（Danish case-control study）亦顯示一致結果。

其中，更有1篇大型研究，分析901,764名參與者也發現，健康人群中經常攝取咖啡因者的PD風險顯著降低，且在早期PD患者中，咖啡因攝取與疾病進展減緩相關。推測與咖啡因可在多種巴金森模型中提供神經保護，主要通過拮抗腺苷A2A受體（A2A receptor），以減少神經炎症、改善線粒體功能、促進自噬，以及調控腸道微生物群。

謝珮甄總結，受到激素影響，男性、停經後女性中，咖啡因的保護作用較為明顯。建議每日約3杯咖啡（300毫克咖啡因）提供最佳保護，並提醒，咖啡因攝取太多還是會造成心血管風險，注意不要太晚喝，以免晚上睡不著。

醫師提醒，咖啡不要太晚喝，以免晚上睡不著；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，咖啡不要太晚喝，以免晚上睡不著；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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