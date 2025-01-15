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高血壓婦突全身無力求診 左腎上腺瘤釋高醛固酮引發
〔記者王俊忠／台南報導〕患有高血壓的65歲婦人，長期用多種藥物控制病情，最近因全身無力、到成大醫院求診。檢查有嚴重低血鉀，接受鉀補充治療後出院。醫療團隊評估持續性低血鉀原因，發現婦人血中醛固酮對腎素的比值過高，疑為原發性高醛固酮症，後續住院檢查確診，確定是左腎上腺良性腫瘤所致。婦人切除左腎上腺，血鉀恢復正常、也減少降血壓藥用量。
成大醫院內科部醫師梁祐誠指出，醛固酮是腎上腺分泌的賀爾蒙之一，原發性高醛固酮症是腎上腺分泌過度醛固酮的疾病，此病常與嚴重高血壓相關，是繼發性高血壓的常見原因之一，盛行率約佔高血壓患者的5-10%，可能導致腦中風、左心室肥厚或腎功能受損等併發症。
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部分患者會合併低血鉀、引發全身無力等症狀。若未及時診治，可能加速心血管疾病進展或腎功能惡化，甚至是不可逆的損傷。
梁祐誠表示，依國內治療指引，以下情況會有較高的機率為原發性高醛固酮症，應做篩檢：
1.高血壓患者使用3種以上降血壓藥，仍無法有效控制血壓。
2.高血壓合併低血鉀症。
3.高血壓合併腎上腺腫瘤。
4.高血壓合併睡眠呼吸中止症。
5.40歲前罹患高血壓。
6.本人或一等親出現高血壓伴早期器官損害（如腦中風）。
篩檢方式僅需抽血測定醛固酮與腎素比值，若結果異常，建議住院檢查確認診斷。
若確診為原發性高醛固酮症後，醫療團隊會再檢視兩側腎上腺是否有腫瘤或增生，僅單側腎上腺病灶者，可手術切除，有望改善高血壓與低血鉀，甚至痊癒；若為雙側腎上腺病灶、單側病灶不願手術、不適合手術者，或影像未發現腎上腺病灶，可以藥物治療控制病情。而高血壓患者應低鹽飲食、規律運動與管理體重，預防高血壓引發的相關慢性病。
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