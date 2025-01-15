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交通不便篩檢率低 台塑捐雲林2合1婦癌篩檢車

2025/01/15 15:11

二合一婦癌篩檢車上配備最先進乳房攝影機。（記者黃淑莉攝）

二合一婦癌篩檢車上配備最先進乳房攝影機。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林因醫療資源不足不均、交通不便等因素，癌症篩檢率不高，縣府統計社區篩檢等外展效果不錯，台塑企業麥寮汽電公司捐贈1輛斥資1500多萬元打造的乳癌、子宮頸癌2合1的篩檢車給雲林縣政府。雲林縣長張麗善指出，未來將結合縣內各醫院的專業醫療團隊，深入全縣20鄉鎮市服務，守護鄉親的健康。

雲林縣衛生局長曾春美表示，衛福部統計資料，2023年雲林因癌症死亡人數有2055人，占全縣死亡原因25%，其中乳癌發生率全縣第1，死亡率位居第5名，子宮頸癌第10名。

曾春美說，癌症早期發現早期治療效果佳，這幾年中央、地方都積極推動癌症篩檢，去年雲林乳房X 光攝影檢查有近2萬人，發現乳癌患者95人；子宮頸抹片檢查有4萬8000多人，確診癌症有76人。

曾春美指出，雲林醫療資源不足不均、大眾運輸系統不足，去（2024）年縣府辦理600多場社區等外展篩檢，統計資料去年篩檢人數以在社區檢查占多數，雲林沒有巡迴篩車租用一輛半天要1萬多元，且還要排隊等候，工欲善其事必先利其器，有麥寮汽電公司捐贈這部篩檢車可以深入20鄉鎮市服務。

台塑麥寮廠區副總經理蔡建樑說，篩檢車上有最先進數位X光設備且檢查空間舒適，可以深入偏鄉社區守護雲林婦女的健康。

張麗善表示，這輛乳癌、子宮頸癌二合一篩檢車未來會在縣內各鄉鎮市提供服務，今年起癌症篩檢年齡層下降，子宮頸抹片檢查25歲以上、乳房攝影40歲以上，為鼓勵婦女朋友重視自身健康定期接受篩來，縣府今（2025）年持續針對首次參加篩檢者送600元健康禮券，且在8月31日前參與篩檢可以參加10月份5000元禮券抽獎。

雲林縣府在親民大廳辦理健康篩檢吸引許多縣府同仁及民眾參加。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府在親民大廳辦理健康篩檢吸引許多縣府同仁及民眾參加。（記者黃淑莉攝）

台塑企業麥寮汽電公司捐贈雲林縣府一輛二合一婦癌篩巡迴車。（記者黃淑莉攝）

台塑企業麥寮汽電公司捐贈雲林縣府一輛二合一婦癌篩巡迴車。（記者黃淑莉攝）

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